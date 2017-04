Critica PAN la entrega de programas sociales

Toluca

El Partido Acción Nacional (PAN) seguirá otra línea jurídica para contrarrestar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el cual descartó la denuncia que hizo el blanquiazul contra el decreto emitido por el Congreso del Estado de México de entregar 64 apoyos sociales durante las campañas electorales. Lo anterior de acuerdo con el dirigente estatal del PAN, Víctor Hugo Sondón quien indicó que presumiblemente en la entidad mexiquense se crearon condiciones para que hubiera 900 mil nuevos pobres de los 2 millones que registró a nivel nacional el Coneval el año pasado.

Explicó que el propósito sería persuadir a esos 900 mil pobladores con programas sociales a cambio de su voto. Señaló que esa situación atenta contra la dignidad de las personas pues curiosamente casi 50 por ciento de los nuevos habitantes en situación de pobreza a nivel país están en la entidad. Indicó que lo que rechazan es que estén dando apoyos federales y estatales que anteriormente no otorgaban sino hasta que son elecciones: “nosotros no tenemos nada en contra de los programas sociales, por el contrario, deben llevar alivio al dolor de la gente el problema es cuando lo haces cinco meses antes de un proceso electoral no durante los cinco años de gestión de un gobierno”.

Cuestionó que solamente en los estados donde hay elecciones haya repartición de apoyos asistencialistas cuando hay en total 32 entidades federativas. Al no haber perjuicio directo con la entrega de programas sociales, de acuerdo con el TEPJF, continúa la repartición de materiales de construcción, dinero en efectivo y otros. Señaló que la oposición lo que pretende hacer es una campaña de terror al decirle a los habitantes que no obtendrán apoyos.

KVS