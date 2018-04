¿Dónde está la ética que el médico presume?: padres de Edward

Ciudad de México

Los padres del niño Edward Luna dijeron que murió en una operación en un hospital de Oaxaca, respondieron al doctor que atendió a su hijo, Luis Pérez, y aseguró que lo que dice son mentiras ya que actuó con negligencia.

En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, narró lo que ocurrió el día en que el menor fue sometido a la operación por una fractura en su brazo y aseguró que el traumatólogo y la anestesióloga sabían que su hijo no cumplía con horas de ayuno y pese a ello decidieron operarlo.

Hussein Luna, padre del menor Edward, explicó que su hijo sólo tenía una fractura y tras la revisión en el hospital le diagnosticaron que su fractura sería tratada como un enyesamiento y no una cirugía programada.

Una vez que supo de la cirugía, le insistió junto con su familia al médico y a la anestesióloga sobre los estudios y el ayuno que su hijo necesitaba, pero el galeno le respondió que el médico era él.

"El médico le comentó de una manera muy déspota a mi suegra ¿quién es el médico usted o yo? ¿Dónde está la ética que el médico presume?".

"Su obligación como médico debía ver que cumpliera con las ocho horas de ayuno, él nos decía que se podría broncoaspirar y teníamos esta preocupación".

"En su momento llegó la anestesióloga y ella dice que lo iba a comentar con el médico y a los 15 minutos volvió y que dice el médico que le iba a inyectar otro medicamento para que hiciera rápido la digestión de mi hijo", comentó.

"Exigimos que a mi hijo le realizaran los estudios preoperatorios y postoperatorios, ni siquiera sabíamos qué tipo de sangre era mi hijo, ¿por qué no le hicieron esos exámenes? Queríamos ver que le hicieran esos estudios. ¿Por qué el desprecio e indiferencia a la vida de mi hijo? ¿Por qué no espero las horas que mi hijo necesitaba (ayuno)?".

Contó que cerca de la cirugía estaba programada a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana le informan que su hijo se encontraba grave pero estable y que había sufrido un paro cardiaco, además de que los encargados de la cirugía de su hijo se notaban nerviosos.

Posteriormente, el médico le explicó que iba a traer otro especialista porque en el hospital no contaban con él, Hussein Luna cuestionó la trayectoria del médico pues dijo que no se vio reflejada en el caso de su hijo.

"¿Por qué no pidió apoyo para que recibieran a mi hijo en otro lugar?", preguntó.

Por su parte, la madre de Edward, Daniela Trujillo, narró que cuando vieron a su hijo ya no se veía bien de salud y al ser recibido en otro hospital lo confirmaron.

"Dieron como las 8 de la mañana, para nosotros mi hijo estaba muerto. Cuando nos dejaron verlo, estaba en la plancha, no había ningún doctor, sólo estaba la anestesióloga sentada, viéndonos. Mi hijo ya estaba totalmente frio, sus ojos estaban cristalizados".

Detalló que la autopsia señala que Edward Luna se broncoaspiró a causa de los alimentos que tenía en el estómago y el médico no se esperó. Además de que le provocaron un edema cerebral y no fue por la alergia como se presumió desde el principio.

Trujillo pidió al gremio médico que defiendan a su colega con argumentos científicos y que el doctor Luis Pérez que reconozca lo que sucedió el día de la operación.

"Al doctor de Luis: que tenga decencia, sabe lo que pasó en el quirófano y al gremio médico que si no saben lo que pasaron, si realmente pueden ayudar, que lo hagan con pruebas donde digan 'tú estás mal como mamá', pero no con insultos, marchas, no con paros", finalizó.





