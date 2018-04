Rodrigo Gayosso no pactará con crimen organizado, a pesar de amenazas

Cuernavaca

"No voy a dar un paso atrás, ni voy a pactar con el crimen organizado", aseguró el candidato del PRD-PSD a la gubernatura de Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda, al destacar que cualquiera que busque encabezar un gobierno o un espacio de representación, debe tener la firmeza para enfrentarse a las circunstancias de inseguridad y violencia que priva en el país.

Luego de conocer que en diversas partes de la capital del estado fueron encontradas diversas mantas con mensajes y amenazas de muerte contra él y otros actores políticos, Gayosso aseguró que "como cualquiera que recibe amenazas" tiene temor, pues además tiene una esposa y un hijo.

"El miedo no nos puede parar, yo voy a seguir avanzando, voy a seguir luchando en contra todos los que se opongan a una vida más justa, a una vida más segura y de romper las componendas que representan los pactos que se hacen entre la delincuencia y los criminales", señaló.

Se suman ex priistas a campaña del PRD-PSD

Antes, Gayosso Cepeda dio la bienvenida a diversos cuadros militantes, dirigentes locales y ex representantes populares del PRI, que se sumaron a su proyecto político.

En rueda de prensa, el presidente del consejo político estatal del local Partido Social Demócrata (PSD), Eduardo Bordonabe Zamora, anunció que las incorporaciones a la campaña del PRD-PSD aportarán unos 30 mil votos que sumarán a la campaña a la gubernatura.

Por su parte, el candidato gubernamental, Rodrigo Gayosso aseguró que las incorporaciones de los cuadros priistas representan una muestra de que los liderazgos buscan espacios competitivos y posibilidad de participar, a diferencia del PRI donde se les negó ser candidatos.

Anunció que algunos de los cuadros anunciados serán candidatos a diputados locales, presidentes municipales y regidores.

En la lista de priistas que se incorporar al proyecto del PRD-PSD está el ex diputado local y ex líder estudiantil, Andrés González; el ex regidor en Jiutepec, José Valladares y el ex legislador local, Delfino Toledano, así como otros liderazgos locales y regionales.

MMR