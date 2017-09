Organización fundada por el Papa ayuda en Jojutla

Ciudad de México

Los directores mundiales de la organización pontificia Scholas, fundada por el papa Francisco, llegaron al municipio de Jojutla en el estado de Morelos, con el fin de realizar una serie de actividades culturales y deportivas de recuperación para niños y jóvenes que sufrieron el sismo del martes 19 de septiembre.



TE RECOMENDAMOS:Saquean centro de acopio en Jojutla; ayuda no llega, acusan

María Teresa Palma, una de las madres afectadas dijo que además de víveres, los niños que sufrieron el temblor, requieren "fortalecer su espíritu", por lo que vio con buenos ojos la visita de los directores mundiales de Scholas, José María del Corral y Enrique Palmeyro.

"Necesitamos una ayuda, un apoyo espiritual, la fe, para poder salir adelante, porque uno no duerme a gusto, ya no está tranquilo, y así como uno, los niños tampoco (...) necesitamos reforzar el espíritu, la fe, necesitamos reforzar la fe, la esperanza de que viene algo mejor”, dijo Teresa.

El recorrido inició en una vivienda habilitada como centro educativo, donde una veintena de niños ya esperaba a los representantes del Papa con dibujos y cartas, agradeciendo el estar sanos y a salvo.

"Muchas gracias porque a mi familia y a mi casa no le pasó nada, sí a mí cuando fue el terremoto me cayó un pedazo de loza en la cabeza, pero ya estoy mejor, ya me recuperé y ya no me duele nada. Eso se lo escribí al Papa en una carta”, comentó Kendra Barrera, estudiante de tercer grado.

Agregó que su escuela sufrió daños, por lo que tendrán que demolerla, “yo quería mucho esa escuela, desde que era chiquita entre ahí”.

🇪🇸Scholas junto a niños y sus familias, que perdieron su escuela tras el sismo de México #ScholasMéxicopic.twitter.com/0jgCJ01Y5L — Scholas Occurrentes (@InfoScholas) 30 de septiembre de 2017





FLC