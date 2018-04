Ordena TEPJF al Congreso reinstalar a Marco Leyva en alcaldía

Chilpancingo

Por mandato de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Congreso local deberá resolver la de Marco Antonio Leyva Mena, en el sentido de que se le reincorpore al cargo de presidente municipal de Chilpancingo en la próxima sesión de Pleno, que está convocada para el martes 10 de abril.

En la sesión que la Sala Regional del TEPJF sostuvo la jornada del viernes 5 de abril, los magistrados ordenaron al Congreso de Guerrero resolver la solicitud de reincorporación al cargo de presidente mu nicipal de Chilpancingo, presentada por Leyva Mena el pasado 8 de enero.

Lo anterior, al resolver el juicio que Leyva promovió contra la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), que declaró que el Poder Legislativo no incurría en ninguna omisión al no resolver la petición hecha por el alcalde con licencia de la capital del estado.

"La Sala Regional Ciudad de México consideró que el Tribunal local debió tener por acreditada dicha omisión", señala el comunicado colocado en la página web de la Sal Regional de la Ciudad de México.

Entre otros aspectos, los magistrados del TEPJF sostiene que el Tribunal local "no estableció un parámetro claro de lo que debía entenderse como un plazo razonable o prudente para resolver la petición; pues si bien, existe un trámite general para los proyectos, iniciativas o decretos que se turnan a Comisiones y conforme a la ley se debe elaborar un dictamen en un plazo no mayor a 30 días hábiles, en el caso no debe entenderse que ese plazo debe agotarse, porque es necesario privilegiar la prontitud de resolver, en atención a los derechos sobre los cuales puede recaer una afectación".

Agrega: "tal omisión persiste, lo que implica un obstáculo en el derecho de ejercicio del cargo, por lo que la Sala Regional revocó la resolución del Tribunal local, declarando la existencia de la omisión y en consecuencia, ordenó al Pleno del Congreso local que resuelva lo que en derecho corresponda, respecto a la solicitud en su próxima sesión".

Este jueves 5, la Mesa Directiva del Congreso local convocó al Pleno a sesión para el próximo martes 10 de abril, fecha en la que de acuerdo con el TEPJF, el caso Leyva Mena debe ser incorporado a la orden del día.

Se violaron sus derechos

De acuerdo con Julio Hernández Barros, abogado del alcalde con licencia de Chilpancingo, el Congreso debe pronunciarse sobre la resolución del TEPJF en un plazo no mayor a 72 horas.

Indicó que la solicitud presentada por Leyva Mena el 8 de enero no requería la votación del Pleno, como se planteó reiteradamente en el Congreso local, pues se trataba solo de un procedimiento administrativo.

Prueba de ello, es que de enero a la fecha el Congreso resolvió más de 50 casos similares al de Leyva Mena, pero se negó a dar trámite a la solicitud del primer edil capitalino.

Con la resolución del TEE, indicó que se cometió una violación más a los derechos políticos de Leyva, lo que fue confirmado por los magistrados de la Sala Regional de la Ciudad de México.

Respecto al juicio de Revocación de Mandato que existe en la Comisión Instructora, dijo que es algo completamente atacable, pues debe resolverse en un término de 30 días cuando mucho, pero a la fecha han transcurrido más de 200 de que se presentó.

Tal omisión, indicó que deja en evidencia el desconocimiento de la ley por parte de los diputados que integran la Comisión Instructora.