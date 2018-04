Se oponen pescadores a que se apruebe Ley de Biodiversidad

Ciudad Constitución

El Presidente de la Cooperativa Pesquera de San Carlos, Humberto Arias, advirtió que si los diputados del Congreso de La Unión, aprueban la Ley de Biodiversidad, los pescadores unidos se encuentran listos para bloquear todas las carreteras del estado.

Humberto Arias exigió a los diputados que impulsan esta Ley, que "den la cara y hagan foros de consulta para que escuchen las opiniones e inquietudes de los pescadores".

Según el dirigente pesquero la Ley de Biodiversidad, afectará a la totalidad de los casi trece mil habitantes de los puertos San Carlos y Adolfo López Mateos, ya que todos dependen de la actividad pesquera, "incluyendo a las siete mil personas que viven directa o indirectamente de las cinco plantas sardineras, cuya operación estaría expuesta a un acuerdo de escritorio".

El Presidente de la Cooperativa Pesquera de San Carlos, aclaró que no es la intención de los pescadores perjudicar a otras personas con el cierre de las carreteras, "no queremos dañar a terceros, pero la actuación de los diputados federales no nos deja más opciones; eso es una bomba atómica; nos puede hasta desaparecer".

Por su parte el presidente nacional de comercio y turismo de Los Cabos (Canaco Servytur) Ignacio Lavandeira Villanueva, declaró que existe una incertidumbre generalizada por la iniciativa de modificación a La Ley General de Biodiversidad, ya que esta propuesta pretende aprobarse "en lo oscurito" y a escondidas, ya que no se ha permitido la socialización de la misma.

Armando Sánchez, representante de la Asociación Civil SOS, expresó que se une al llamado de la CONACO y otros tantos sectores, que piden que no se apruebe y publique por la Cámara de Diputados una ley que no ha sido consultada con los diversos sectores de la sociedad.

Dijo, es una amenaza hacia Baja California Sur, por parte de las empresas mineras que pretenden implantarse en el estado está latente desde hace casi ocho años.

Los opositores de la Ley General de Biodiversidad explican que tanto en Baja California Sur y principalmente en Los Cabos, como destino turístico no se puede empatar la actividad minera con el turismo, al ser actividades totalmente opuestas, y se pudiera poner en peligro las áreas naturales protegidas del estado.

MMR