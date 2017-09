Ocho mil casas dañadas en Guerrero: Astudillo

Chilpancingo

El gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo que a casi una semana del sismo del 19 de septiembre, el saldo que se tiene en Guerrero es de seis personas muertas y ocho mil casas dañadas en diferente proporción, también reconoció que no todas las escuelas han sido revisadas por Protección Civil, por lo que sugirió que ante la menor sospecha de riesgo, maestros y padres de familia declinen a reiniciar clases.

Vía telefónica, el jefe del Ejecutivo local refirió que el último corte informativo que tuvo sobre los efectos del sismo en Guerrero, arrojan como saldo por lo menos 8 mil viviendas afectadas en diferente proporción.

Dijo que alrededor de mil 800 se cayeron o tienen daños irreversibles, mil 500 fueron muy afectadas pero pueden repararse, en tanto que un promedio de 2 mil 500 solo tienen daños mínimos, como coarteaduras o caídas de capas de yeso.

Astudillo Flores refirió que entre el huracán Máx y el sismo de 7.1 grados, generaron daños en Guerrero que repararlos costarán de mil 300 a mil 400 millones de pesos.

Indicó que el caso de Taxco para su administración es un caso muy especial, pues al margen de los edificios históricos, ahí se tiene una colonia completa en riesgo de colapso.

Respecto a reinicio de las actividades académicas, el mandatario estatal manifestó que ante todo, la responsabilidad de autoridades y padres de familia es darle prioridad a los trabajos en materia de seguridad, para no exponer a los niños a sufrir ningún incidente.

"Si existe alguna escuela que no aparezca en las cien que reconoció la Secretaría de Educación como afectadas, pero que haya una señal mínima de peligro, pues la recomendación es que no vayan, que analicen las cosas de tal suerte que no tengamos un problema que se nos salga de control", anotó.

Para dejar clara la indicación, dijo que en Guerrero no se puede incurrir en lujos que son innecesarios, como el exceso de confianza.

