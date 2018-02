Oaxaca pagará 24 mdp al Cires para que funcione alerta sísmica: Murat

Oaxaca

El gobernador Alejandro Murat afirmó que la alarma sísmica no está inactiva, sin embargo, aceptó un adeudo de 24 millones de pesos con el el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), que le fue heredado por la pasada administración.

Comentó que el gobierno federal funge como mediador en las pláticas con el Cires para ejercer una forma de pago adecuada y equitativa, porque Oaxaca está pagando todos los costos del servicio, cuando los más beneficiados son los estados del centro y la Ciudad de México. El adeudo es desde el 2012.

"Estamos trabajando en equipo con el gobierno federal para platicar con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) y encontrar una solución a los métodos y formas de pago que sean necesarios, Oaxaca ha pagado con sus obligaciones y esta alerta sísmica esta activa", indicó.

Murat, dijo que independientemente de esta negociación Oaxaca no dejará de pagar porque no podrá en riesgo al país por dejar de cubrir sus adeudos.

Mencionó que el frente frío y las ráfagas del viento que generó el fenómeno derribaron una antena en la población de Cuajimoloyas, ubicada en la sierra de Juárez, la cual está en reparación "es una avería, una falla técnica, pero no está generando ninguna inactividad en la alarma que sigue funcionando en forma".

Por su parte, el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), Juan Manuel Espinosa, explicó que las heladas de ayer afectaron 14 de los 37 sensores y que no se pueden reparar porque no existe un contrato con el gobierno de Oaxaca, que además tienen un adeudo acumulado, desde 2012, de cerca de 24 millones de pesos.

Espinosa dijo que mientras Oaxaca no aporte los recursos no se podrán hacer ninguna reparación, ya que anteriormente se propuso que la entidad entregara 14 millones de pesos, sin embargo, no hubo respuesta de gobierno estatal.

Destacó que en caso de que se pagaran los adeudos, las reparaciones tardarían alrededor de 15 días.

"Desde el año 2012 no nos han cubierto servicios, en este momento coincide que hay una falta de recursos para funcionar. Acaba de haber una onda fría muy fuerte y se generaron daños graves en la infraestructura de Oaxaca y no la podemos atender porque no hay contrato desde 2016; nos deben 24 millones de pesos y actualmente no hay contrato", remarcó.

MMR