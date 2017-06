Ningún financiamiento irregular para recorridos por el país: Zepeda

Chilpancingo

El ex candidato a gobernador del PRD en el Estado de México, Juan Zepeda negó que los recorridos que realiza por diferentes puntos de la República estén financiados con recursos de dudosa procedencia, también solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de todos los crímenes cometidos en contra de militantes de su partido político.

En Chilpancingo, el ex candidato a la gubernatura del Estado de México por el partido del sol azteca indicó que nadie le apoya en el financiamiento de los gastos que realiza en recorridos por diferentes partes del país, como se ha comenzado a manejar para tratar de desacreditarlo.

Explicó que su ingreso como diputado local, particularmente como coordinador de la fracción parlamentaria del PRD le permite contar con recursos suficientes para pagar gasolinas, casetas y su alimentación.

Hasta estos momentos, destacó que ha recorrido la Ciudad de México, los estados de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y ahora visita varios puntos del estado de Guerrero.

Los lugares a los que viaja, dijo que son definidos por los propios dirigentes locales del PRD y que se desplaza con dos personas en su vehículo particular.

En una conferencia de prensa ofrecida en el centro de Chilpancingo, dijo que no tiene aspiraciones para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, aunque sí confirmó que se encuentra entre el grupo de actores que impulsan la integración de un frente nacional opositor, de cara a los comicios de 2018.

En ese sentido, saludó la disposición que han manifestado ante dicha posibilidad representantes del PAN, PT, Movimiento Ciudadano (MC) y PVEM.

Sostuvo que solo en la unidad, la oposición tendrá la oportunidad de disputar en realidad la presidencia de la República, por eso insistió en la necesidad de manejar un discurso incluyente, sin desacreditar a nadie.

En el encuentro con los reporteros locales, Zepeda hizo un pronunciamiento a favor de que se esclarezcan los asesinatos cometidos en contra de militantes connotados del PRD, como el ex secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Demetrio Saldivar Gómez y el ex diputado local Roller Arellano Sotelo, además de solidarizarse con la familia del ex diputado federal Catalino Duarte Ortuño, quien se encuentra desaparecido desde hace un par de meses.

Dijo que la justicia debe administrarse de manera imparcial, garantizando a todos los sectores de la población el derecho al libre tránsito, así como a una vida completamente libre de violencia.

