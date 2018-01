Acepta Murat que recibió nómina de Salud “inflada”

Oaxaca

El gobierno de Alejandro Murat aceptó que heredo del gobierno de Gabino Cué una nómina "inflada" en la Secretaría de Salud de más de 18 mil empleados, de los cuales, ocho mil, serán dados de baja, confirmó el nuevo secretario de Salud estatal, Juan Díaz Pimientel.

El funcionario advierte que el pasivo financiero por el exceso de personal es de más de cinco mil millones de pesos, lo cual limita la operación de la dependencia, en cuanto a la infraestructura hospitalaria, ya que el déficit financiero anual supera los mil 700 millones de pesos.

Por lo que adelantó que hay la instrucción del gobernador Alejandro Murat de actuar con firmeza para poner orden en la dependencia.

"El déficit con que labora la Secretaría de Salud me abruma, y tendrá que ser reordenada, porque la dependencia no fue creada de origen de forma improvisada, tiene condiciones generales de trabajo, reglas claras para actuar, y yo no voy a otorgar ningún milímetro más, de lo que exija la ley.

"No vamos a llegar a despedir gente, vamos a reordenar, y quien no haga falta se tendrá que ir, porque la Secretaría de Salud, no será la secretaria del empleo, su misión es dar salud, no empleo", indicó.

Aseguró que tener más de ocho mil empleados de más en la dependencia, lo que implica una gran carga financiera, y no es justo que se erogue un gran presupuesto en pago de nominas y por el otro lado no haya recursos para pagar gastos elementales. "El dinero no alcanza, al gobierno no le sobra dinero y con lo poco que tiene, se debe atender grandes prioridades".

Díaz Pimientel, adelantó que a un año de mandato del gobierno de Murat, se comenzó con un proceso para resolver la crisis sanitaria, continuándose con una fase de limpieza interna que ahora será acompañado con una reingeniería administrativa dentro la Secretaría de Salud, que se encontró paralizada, y manchada por la corrupción.

Comentó que "cuando asumió el gobierno Alejandro Murat, no había medicamentos, ni dinero para pagar a los trabajadores, (médicos y enfermeras), ni para operar los hospitales, tomándose determinaciones importantes, como empezar por castigar a los corruptos, lográndose la captura del ex secretario de Salud estatal, Germán Tenorio, involucrado en el desfalco financiero de la dependencia y después cumpliéndose con la reactivación de los servicios médicos, lo que permitió garantizar el abasto de medicamentos, a través de compras consolidadas, sin mencionar que las adquisición de equipo se ejercen por compranet, previa licitación.

Díaz Pimentel, adelantó que se buscará un acercamiento con los diputados locales para empezar el reordenamiento de la Secretaría de Salud para que recupere su papel como cabeza del sector con finanzas sanas y ordenadas.

El nuevo funcionario culpó a los malos gobiernos estatales y a la apatía del gobierno federal del déficit financiero que tiene en la quiebra a la Secretaría de Salud estatal.

Negó que haya llegado a la dependencia para generar confrontación, "llegó con la intención de poner orden".

También adelantó que no buscará caer en el chantaje de ningún sindicato, a los que llamó a trabajar unidos por el bien común.

"No soy, ni seré verdugo, vengo a ejercer el mejor de mis esfuerzos por rescatar la eficiencia de la Secretaría de Salud del estado, vengo actuar con firmeza al riesgo que sea".

Díaz Pimentel insistió en que tomará decisiones con firmeza y revisará categorías y sueldos de los trabajadores, como parte de las acciones para reducir la plantilla de trabajadores a 10 mil empleados.

Entre sus primeras acciones, el nuevo titular de Salud anunció un plan de vacunación al 100 por ciento a enfermedades trasmisibles por vector, no bajar la guardia, y abasto al 100 por ciento en medicamentos.

También generará políticas públicas para evitar que siga habiendo mujeres que tengan sus partos en la calle, y además se comprometió a reducir las cifras de muertes materna y neonatales.

Otras acciones de prevención serán para atender a las mujeres, ejerciendo medidas para atender el cáncer de mama, y cervicouterino, además de reducir el número de niñas embarazadas.

MMR