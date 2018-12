Acusan a ex alcalde capitalino de la muerte de un ciclista

Adolfo Tenahua Ramos

El campeón nacional de ruta, Carlos López González de 40 años originario de Xaltianquisco del municipio de Tzompantepec en Tlaxcala, fue embestido por una camioneta particular, probablemente conducida por Adolfo Escobar Jardínez, el ex alcalde del estado.



Según el reporte los hechos se registraron en la lateral del puente de Acocotla, que está en el tramo comprendido entre Apizaco y Huamantla, en el entronque a San José Teacalco, la camioneta Ford Expedition de color azul y placas de Tlaxcala embistió a un ciclista y luego impactó contra la base del puente.



Resultado del atropellamiento, el ciclista que vestía con ropa de colores brillantes y tripulaba un bicicleta verde neón, quedó sobre el asfalto en medio de un charco de sangre, con una lesión grave a la altura de la cabeza.



Policías municipales y la unidad médica de Tocatlán, así como la Policía Federal, quienes brindaron las primeras atenciones al deportista, sin embargo, murió por un posible traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica.



Al tiempo, los uniformados aseguraron en calidad de presentado al tripulante de la camioneta identificado como, Adolfo Escobar Jardínez, ex alcalde de Tlaxcala, y ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), quien inicialmente habría argumentado que su chofer era el conductor y se había dado a la fuga.



Tiempo después, ya con el acordonamiento de cadena de custodia en el lugar, el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se constituyó en el sitio del accidente para llevar a cabo las periciales y proceder al levantamiento del cadáver del ciclista y quien también era representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Tzompantepec.



Posteriormente personal y equipo de una empresa de grúas, retiro los restos de la bicicleta y también la camioneta de lujo que quedó con severas afectaciones bajo el Puente Superior Vial (PSV), las que fueron trasladadas a la Unidad de Atención Inmediata Integral de la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en Apizaco, donde está el probable responsable en espera de la puesta a disposición.



Carlos López González, de 37 años de edad, era uno de los máximos exponentes de la disciplina en los últimos años en nuestro país. El deportista según su esposa, salió cerca del mediodía de su casa a una rutina de entrenamiento, sin embargo, a las 17:30 horas, una camioneta Ford, Expedition, color azul, lo embistió al cortarle la circulación un vehículo desconocido que se dio a la fuga, indicó.







ARP