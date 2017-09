Moreno Valle promete dar la pelea por los dreamers

Ciudad de México

El presidente de la Comisión Política Nacional que del PAN, Rafael Moreno Valle, aseguró que darán la pelea para defender a los estudiantes dreamers, ante la cancelación del DACA que pone en riesgo a 680 mil mexicanos que estaban integrados en este programa, ya que no están solo.

Al reunirse con migrantes mexicanos que expusieron sus problemas y presentaron soluciones en el foro ciudadano #RafaTeEscucha, que se realizó en Los Ángeles, California, el ex gobernador de Puebla les dijo que no importa cuánto tiempo lleven en este país, son mexicanos y tenemos seis meses para hacer equipo con los aliados naturales en EU, cabildear para hacer causa común y evitar la repatriación, destacó.

Ante la angustia que narraron los paisanos por la actual situación que viven en Estados Unidos, Moreno Valle indicó que, en caso de que tuvieran que regresar a México, se deben aprovechar las habilidades adquiridas aquí en la unión americana, y canalizarlos a los estados donde puedan desarrollarse, y no necesariamente que vivan en su comunidad.

Los migrantes, procedentes de diversos estados de la República, expusieron temas que les inquietan como los costos de los reenvíos de remesas, la ineficiencia del consulado, la imposibilidad de adquirir bienes en su país de origen mediante créditos hipotecarios, o la indefensión que viven diariamente.

Durante la participación en este foro, Arnulfo Diaz destacó: en México, en 20 años no hubiéramos logrado lo que aquí hemos hecho, por eso no me arrepiento de haber cruzado el desierto.

El presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, pidió que contaran sus historias para darles voz: que en México entiendan los riesgos que sufrieron para llegar aquí persiguiendo el sueño americano.

Muchos de los ponentes, aseguraron que quieren recuperar la confianza en el gobierno mexicano: porque tenemos un país muy rico pero que no nos valora (...) queremos a México, pero también queremos a Estados Unidos porque nos brindó oportunidades que nuestro país no nos dio.

Como respuesta, Moreno Valle explicó que mediante el Frente Ciudadano por México, se puede lograr un cambio de rumbo para el país: que abandere las causas de los ciudadanos, incluyéndolos a ustedes, porque siguen siendo mexicanos.

MMR