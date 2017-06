Moderniza Graco zona de riego de pozos de Telixtac

Ciudad de México

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, entregó la modernización y tecnificación de las zonas de riego de los pozos 05, 11 y 12 de Telixtac, lo que permitirá garantizar el abasto de agua para la producción agrícola de 53 productores que forman parte del acuífero Tepalcingo-Axochiapan.

Destacó que con las obras de modernización y tecnificación de la zona de riego de la región, lograron revertir el riesgo en el Acuífero Tepalcingo-Axochiapan y garantiza el abasto suficiente de agua para la producción agrícola.

La obra tuvo una inversión de más de tres millones de pesos, y permitirá atender 130 hectáreas de cultivo.

En el evento, Graco Ramírez puntualizó "ya no estamos en el semáforo rojo, ya les estamos dando la vuelta; podemos usar el agua con más eficiencia y eso permite que el acuífero no sea sobreexplotado. ¿Saben qué es eso? Que tu hijo y el hijo de tu hijo puedan seguir trabajando esta tierra. Ahora podemos trabajar todos los ciclos agrícolas".

Recordó que hace casi una década era una desgracia y daba tristeza ver las tierras, estaban abandonadas debido a que los jóvenes decidían irse para 'el otro lado' a trabajar, porque no había manera de comer y sacar para vivir. Eso se revirtió gracias a la decisión y compromiso de su gobierno, la Comisión Nacional del Agua y de los productores.

Con esta acción, el Gobierno del estado cumple el compromiso de Modernización de la Zona de Riego de Telixtac al cien por ciento, que implicó una inversión, de 2013 a la fecha, de más de 19 millones de pesos para la rehabilitación de 16 pozos y modernización de 85 kilómetros de canales de riego, en beneficio de 1002.86 hectáreas y más de 500 productores.

Cabe señalar que la anterior administración atendió sólo siete pozos y 28 kilómetros de canales, con una inversión de 7.5 millones de pesos.

El gobernador expresó su satisfacción porque se logró cambiar el destino de Axochiapan y llamó a los productores a compartir estos logros.

"Ese es el cambio que hemos hecho compañeros, por eso vale la pena haber llegado al gobierno, porque ustedes saben que aquí cambiamos esta historia. Se cambió el destino de Axochiapan, de todo este acuífero que estaba en condiciones de ser declarado en emergencia y evitar sacar agua de los pozos", resaltó.

Pidió a los campesinos luchar porque estos logros no se pierdan, pues han permitido colocar a Morelos en el tercer lugar nacional en cuanto al valor de su producción agrícola, elevar la productividad por hectárea, y obtener mejores precios para las cosechas.

"Ahí está la Beca (Salario) para los muchachos. Cada vez más muchachos van a la escuela en Morelos. Ahí están los esfuerzos en seguridad, no hemos logrado todo, pero ya estamos caminando hacia otra parte. Ya no estamos en manos de los delincuentes y nuestra policía ya es otra. Ahí está nuestro nuevo hospital en Axochiapan, de primer nivel como se merece la gente de aquí".

Graco Ramírez sostuvo que esas son las cosas que hay que apreciar cuando llegue el momento de tomar decisiones, para que sean las correctas.

"Cuando se toman decisiones equivocadas luego uno se arrepiente, porque no se dio uno cuenta de lo que tenía y lo que iba a perder. No perdamos lo que hemos logrado juntos. Y si logramos todo esto, podemos ir al cien por ciento para adelante y no para atrás. Está en nuestras manos decidirlo y seguir, juntos, trabajando", concluyó.

En tanto, Sergio Contreras Saavedra, beneficiario de la unidad de riego 12, a nombre de todos los productores de la región, afirmó que con la rehabilitación de los pozos, perforados hace 35 años, y la modernización del riego ahora se cuenta con agua suficiente para sembrar todo el año.

Dijo que hasta han tenido que contratar jornaleros porque han elevado su producción. Indicó que las obras representan un ahorro económico y de tiempo.

El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Juan Carlos Valencia Vargas, informó que en el acuífero Tepalcingo-Axochiapan han sido rehabilitados 51 pozos y modernizado el riego. En todo el estado se ha introducido 52 mil kilómetros de tubería en beneficio de 9 mil 930 hectáreas.

La inversión ejercida en la región fue aportada por la Comisión Nacional del Agua (50 por ciento), el Gobierno del Estado y los ayuntamiento.

