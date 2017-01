Protestan militantes de Morena por 'gasolinazo' en Acapulco

Guerrero

Militantes y simpatizantes de Morena realizaron una protesta contra el aumento en el precio de la gasolina, frente a las instalaciones de la VIII Región Naval, en Acapulco, Guerrero.

Encabezados por el ex rector, ex síndico y ex perredista, Marcial Rodríguez Saldaña, unos 15 militantes y simpatizantes del partido político se manifestaron y repartieron volantes a los ciudadanos que circulaban sobre la avenida Costera Miguel Alemán, frente a las instalaciones de la región naval.

Los manifestantes llevaban mantas con la leyenda "Morena Acapulco, la esperanza de México, Comité Ejecutivo Municipal 2013-2017".

Por su parte, los volantes tenían mensajes como "El gasolinazo no pasará", "gasolinazo 20.6 %" y "NO al gasolinazo".

Otra protesta

En la bahía de Santa Lucía, un grupo de siete personas, a bordo de una lancha, cargó una manta con la leyenda "¡No al gasolinazo!, ¡EPN mentiroso y corrupto!, ¡renuncia!".





AER