Acusación contra Rodrigo Medina es firme: fiscal de NL

Ciudad de México

El fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, dijo que la acusación por desvío de fondos contra el ex gobernador de la entidad, Rodrigo Medina, es firme.

Rodrigo Medina es acusado por el desvío de fondos por 3 mil 600 millones de pesos en inversiones en terrenos que beneficiarían a la empresa Kia. Por ello, deberá presentarse a declarar mañana ante un juez de Control. Por este caso, fue vinculado a proceso el ex secretario de Finanzas y Tesorero del Estado, Rodolfo Gómez Acosta.

-¿Cuál sería la parte fuerte de la acusación?

"La parte fuerte es que él (Rodrigo Medina) presidía los consejos del Estado que tomaron la decisión de otorgar concesiones a la armadora Kia por encima de lo que la ley les autoriza".

-¿Está completamente seguro de la acusación? "Por supuesto", aseguró en entrevista radiofónica.

Canales explicó que, en caso de que Medina no se presente, podrían llevarlo a la fuerza.

"No tenemos noticias de que no se vaya a presentar, no nos ha confirmado su presentación. Nosotros en la Fiscalía pensamos que lo mejor para él, lo apropiado es que sí se presente. Sería solo una dilación de la audiencia, no afectaría el fondo... El riesgo para mañana sería que el juez de Control ordenara la presentación forzada del ex gobernador, que la policía fuera por él y lo presentara", detalló.

El fiscal puntualizó que si llevan al ex gobernador a la fuerza no sería detenido, ya que esto lo determina el juez de Control.

La detención "depende desde luego de las decisiones que tome el juez de Control con base en las imputaciones de parte de la Fiscalía y el imputado", reiteró.

AFC