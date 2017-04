Para Javier Duarte "no habrá perdón": Yunes

Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, advirtió que no habrá piedad para Javier Duarte, por lo que luchará "con todas sus fuerzas y tenacidad" para que devuelva lo robado.

"Hoy puedo decir con orgullo que Javier Duarte ya está en prisión. Lo logramos; se hará justicia. Que no pidan piedad quienes fueron despiadados con los veracruzanos, no habrá perdón, no termina aquí la historia", dijo Yunes en conferencia de prensa.

Informó que en las próximas horas, la Fiscalía de Veracruz presentará una solicitud de extradición, paralela a la interpuesta por la Procuraduría General de la República.

Detalló que jueces locales libraron dos órdenes de aprehensión contra Duarte, adicionales a la ejecutada por el gobierno federal.

Yunes se dijo satisfecho con la captura de Duarte, y sobre todo, orgulloso de que ni él ni sus hijos "aceptamos un acuerdo con el grupo que gobernó Veracruz".

El mandatario destacó que dedicó 13 años de su vida para documentar el atraco y la corrupción que había en Veracruz; situación que pagó hasta su familia, quien sufrió ataques.

"La guerra sucia en contra nuestra fue brutal; llegaron a la agresión personal contra mi hijo Miguel. Así de fuertes y sucios son los intereses que los Yunes afectamos y pusimos al descubierto".



Dijo que en ningún momento dudó de que Duarte sería capturado ya que sabía de los esfuerzos realizados por las autoridades.

"Siempre afirmé que sería detenido; nunca vi el menor asomo de complicidad o de encubrirlo. Desde el gobierno y la Fiscalía hemos hecho nuestro trabajo".



