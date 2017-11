Marchan y oran por la paz de Tamaulipas

Ciudad Victoria

Encabezados por el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez feligreses y Colectivos de Familiares de Desaparecidos, quienes marcharon en conjunto por el centro de la capital iniciando en el tradicional Paseo Méndez , y concluyendo en el Estadio donde se ofició una misa y se pidió por el regreso de los desaparecidos.

En entrevista, González Sánchez destacó que ya son 4 años de la desaparición del padre Carlos Órnelas, que hasta la fecha no se tienen avances en la investigación tal como sucede con miles de tamaulipecos que pasan por la misma situación.

TE RECOMENDAMOS: Por ADN. solo han encontrado a 8 de 6 mil desaparecidos

En este sentido, destacó que sólo pueden orar por la paz y por la NO violencia y dijo que los puntos medulares que debe atender el gobierno estatal aunque no es cosa fácil son, la no violencia, la extorsión el robo a casa habitación, robo de autos, el secuestro esas es donde se deben implementar acciones.

Dijo además que no pide vigilancia especial para la iglesia, pues son ciudadanos como todos, como ustedes los periodistas no traen guardias.

ELGH