Marchan familiares de Edward para pedir que no liberen al médico

Oaxaca

Ahora son los padres de familia del niño Edward los que marcharon para exigir justicia y no se libere al médico responsable y la anestesióloga inculpados por la muerte del menor.

La marcha fue convocada a través de redes sociales para defender los derechos de los pacientes contra la negligencia de los médicos y evitar la impunidad a favor de los responsables de cometer el delito de homicidio por dolo eventual con agravante de responsabilidad médica.

A pesar de la presión que representan las marchas en diferentes puntos del país, la familia de Edward también se movilizó, sumando a más de 500 simpatizantes a sus protestas que partió de la Fuente de las ocho regiones al zócalo de esta ciudad.

Los familiares del niño Edward advirtieron que la manifestación no es contra los médicos, ni para hacer presión, sino para que la sociedad se sume a su reclamo de justicia, "para que otras personas no sufran por lo que han pasando", afirmó Daniela Trujillo, mamá del niño Edward.

"La petición es para que las autoridades no se dejen presionar y tomen una decisión de acuerdo a la Ley". La marcha fue pacífica, en silencio y llegó al zócalo de esta ciudad.

En tanto y a través de una carta el médico preso Luis Pérez, se defendió de la actuación de la Fiscalía, que lo ha señalado de homicidio por dolo eventual en caso del niño Edward, afirmó que el proceso que se le finco es injusto.

"Quiero ser el mejor doctor del mundo"

Me considero una persona sumamente sensible, siento que me muero cuando cada paciente está aún en proceso de recuperación, porque yo soy su cuidador. Mi mayor deseo es que todos mis pacientes se vayan bien, que me sonrían y eso al final del día, que aún sigue siendo extenuante, es lo que me da fuerzas.

Hoy dicen que maté a propósito a uno de mis pacientes, que lo maté con dolo. Me acuerdo muy bien de él, todos los días le pienso, me dolió en el alma, ya me sentía triste; ahora con esto me siento más.

No entiendo nada de nada de leyes, no sé qué hacer. Lo único que sé hacer, es ser médico. No entiendo nada. Van a meter a la cárcel al niño de 18 años que fui, a toda mi historia.

Los familiares dicen que me iré al infierno, no es cierto, este es mi infierno y el infierno ya lo conozco muy bien. Mi querido Dios, la sociedad me quiere crucificar, ¿por qué me has abandonado? Yo solo deseaba ser el mejor doctor del mundo", refiere en su carta. Pérez Méndez.

El caso del médico preso y la muerte del niño Edward se ha vuelto viral en las redes sociales ya que 73 mil personas han ingresado a la plataforma change.org a firmar la petición "Libertad al doctor Luis Pérez", la cual se opone a la criminalización del acto médico.

Mientras tanto el movimiento Yo soy médico #17 que se apoya en la red de Facebook, ya alcanzó 412 mil me gusta.

En twitter, el hashtag #TodosSomosLuis logró colocarse por unas horas en la posición número ocho de las tendencias más populares.

PARO MEDICO

En tanto en redes sociales el movimiento "Yo soy médico", lanzó un ultimátum, a la Fiscalía de Oaxaca y al Poder Judicial para que se libere al médico Luis Pérez, de lo contario el 13 de abril se haría estallar un paro de labores en todo el país.

MMR