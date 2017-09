Manifestantes claman justicia por la muerte de Mara Castilla en Veracruz

Veracruz

"Ni una más, ni una más, no queremos ni una más; justicia para Mara", fue el clamor de más de mil personas que este domingo marcharon en Xalapa.

En la marcha encabezada por la familia de la joven Mara Castilla asesinada en Puebla, el reclamo fue de mayor atención a los casos de feminicidios y desapariciones; investigación a fondo y resoluciones creíbles y no con contradicciones que despiertan suspicacia.





Participantes y organizadores de la marcha exigieron justicia por el crimen de la joven estudiante xalapeña, Mara Fernanda Castilla Miranda y unió a jóvenes y adultos.

Demandas como "Señor Gobernador, solicitamos su intervención para esclarecer la desaparición forzada de Mara Castilla" ; "Estudio porque quiero un país mejor, necesito reciprocidad de mi gobierno"

y "No quiero Tener miedo, quiero tener derechos", unieron a familiares y compañeros de estudio de Mara Castilla que marcharon durante más de una hora.

Adriana Pérez Larios, amiga de la familia y una de las organizadoras de la marcha convocada por la propia familia de la joven asesinada en Puebla, expresó que los crímenes contra mujeres no cesan y eso genera impotencia en la sociedad.

"El Gobierno nos ha quedado a deber; los casos han sido resueltos de una manera que agreden la inteligencia pues caen en contradicciones", expresó.

Agregó que como sociedad tenemos que hacer un cambio y sumar voluntades y unir esfuerzo para que ningún niño, ninguna joven sea privada de su libertad.

Flores blancas en mano y con ropa en el mismo color, más de mil personas de todas las edades caminaron desde el Teatro del

estado hasta la Plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno en Xalapa.





La silenciosa marcha avanzó sin cerrar por completo la circulación de la avenida Manuel Ávila Camacho.

A la altura del monumento a la madre, la mamá de la joven quien fue sepultada este domingo, Gabriela Miranda expresó que lo que vive nunca pensó que fuera a suceder.

"Pensé que mis hijas iban a ser las que me enterraran a mí, no yo a ellas; yo solamente vengo buscando justicia pero no solamente para mi hija; mi hija ya afortunadamente está en el cielo, porque tuve la fortuna de encontrarla", cuando hay muchos casos de niños y jóvenes cuyas familias siguen teniendo la incertidumbre sobre donde están y que les sucedió.

Vivir una situación así es un infierno señaló la madre de la estudiante quien fuera asesinada tras tomar un taxi de Cabify.

La mujer pidió a las autoridad de gobierno de Veracruz y el país que piensen que hoy fue su hija a la que enterró y que la familia y amigos están sufriendo, pero el día de mañana puede ser hija de cualquiera.

"No importa, solamente necesita ser mujer para poder ser lastimada; ojalá con la partida de mi hija Mara se pueda dar un gran paso para que esta situación se termine, ni una más, que mi hija Mara sea la última".

En la Plaza Lerdo al clamor de justicia se sumaron cientos de personas que esperaban en el lugar.

El Palacio de Gobierno estaba cerrado y vacío, pues no era día hábil.





Este domingo no hubo reunión de seguridad, o al menos rueda de prensa del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para poder preguntarle su opinión sobre el caso.

El mandatarios estatal encabezó en Boca del Río una comida con alcaldes electos y en funciones, diputados del PAN-PRD y miembros de su gabinete.

La reunión fue privada, nadie quiso hablar de los motivos de la comida político partidista.

En tanto en la Plaza Lerdo, la familia de la estudiante muerta leyó un mensaje y demanda a los gobernadores de Veracruz y Puebla y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Señalaron dilación en la justicia, un extraño interés por descartar el caso como posible trata de blanca e inconsistencias diversas.

Enumeraron los casos de feminicidios y en el caso de Veracruz reclamaron la falta de resultados para resolver no solo los crímenes contra mujeres, sino las desapariciones y ejecuciones que a diario se registran.

