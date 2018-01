Madero confirma que la Fepade no atraerá el "Caso Chihuahua"

Chihuahua

La "Fepade" no atraerá la investigación de peculado agravado que se sigue en contra del ex gobernador Cesar Duarte Jáquez, y por el que se vinculó a proceso al ex secretario general Adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, afirmó el coordinador Ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero Muñoz.

Mientras encabeza la caravana "Por la dignidad", que este martes se encuentra en Camargo, Chihuahua, el funcionario estatal sostuvo que la instancia federal investigará sólo lo concerniente al ámbito electoral, por el presunto desvío de 250 millones de pesos para financiar las campañas electorales del PRI, en el pasado proceso electoral.

"Nos daba miedo que se llevaran los documentos y la investigación con sentencias en firme, pero al contrario, se va a colaborar con la Fepade para que investigue lo que tiene que ver en lo electoral. Vamos bien, que bueno que ya se aclaró", dijo.

Luego de que este lunes se anunciara que el "Caso Chihuahua" había sido atraído a la esfera federa, Madero Muñoz dijo que la federación debe recapacitar y quitarse el velo que les hace creer que este movimiento es electoral, cuando es algo más preocupante para ellos, pues se trata de un movimiento social que es auténtico.

"La gente está orgullosa de lo que ha hecho el gobernador Javier Corral (Corral) y se envalentona ante la situación: ojalá les caiga el 'veinte' y esperemos que puedan hallar avenidas de solución. Celebro que la Fepade se mueva y haya despertado, tras ver el avance de la Caravana, luego de que en pleno proceso electoral, quitaron al anterior titular Santiago Nieto, por las acciones que empezaba a emprender en el caso del desvío de recursos de los trabajadores del estado de Chihuahua, para entregarlos al PRI estatal", apuntó.

"Aquí entre todos, los que le decimos a Corral que ¡no está solo!, estamos haciendo un gigante, un gigante que va a sacudir y a cambiar este país; aquí apenas está naciendo el cambio, el cambio de un país sin corrupción y para que se acabe el pacto de impunidad", agregó Madero cientos de camarguenses.

Horas antes de que el mandatario estatal se sumara a la caravana que esta noche llegó a Parral, Chihuahua, dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) debe hacer una investigación nacional propia de la triangulación de recursos hacia el PRI, "no puede haber atracción de la carpeta del desvío de 250 millones de pesos en Chihuahua, porque el caso ya está judicializado", observó.

"Me parece que ya están rectificando o corrigiendo, ahora se habla fundamentalmente de una investigación en el ámbito de sus competencias, ahí no tenemos problema, de hecho lo hemos pedido. Incluso sería muy bueno que la Fepade iniciara una indagatoria en otras entidades, porque es ingenuo pensar que lo que un operador nacional del PRI realizó en Chihuahua no lo llevó a cabo en otras entidades federativas", agregó, al referirse a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

