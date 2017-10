Llama PRI-Oaxaca a partidos a no colgarse de la tragedia tras sismos

Oaxaca

El líder estatal del PRI, Germán Espinoza, hizo un firme pronunciamiento para que ningún partido político o candidato se cuelgue o trate de sacar raja política de la tragedia en las zonas afectadas y desbastadas por el terremoto.

Llamó al gobierno federal a blindar las zonas afectadas para que no se contaminen durante el proceso electoral federal que está en marcha, donde se habrá de elegir Presidente de la República, diputados locales y federales, senadores y hasta concejales.

Germán Espinoza, condenó y recriminó que actores políticos en el PRD y Morena que ya están buscando como sacarle raja política a las acciones de gestión para los afectados por los desastres naturales.

Consideró que este tipo de actos y acciones son inmorales, y no deben permitirse.

El líder del PRI en el estado aceptó que los terremotos reportados el 7, 19 y 23 de septiembre han venido a dañar y entorpecer no solo el proceso electoral, sino toda la vida pública en el país.

Respecto a los distritos y municipios en riesgo de derrota, de cara a las elecciones de junio del 2018, el líder estatal del PRI, Germán Espinoza, afirmó que aún es muy prematuro hablar de zonas electorales en riesgo, advirtió que la contienda por la Presidencia de la República inicia pareja, entre los diferentes grupos y alianzas electorales constituidas-

¿Hay distritos en riesgo?

-Estamos realizando la evaluación de cada una de las zonas electorales, y aún no podemos hablar de distritos en riesgo.

¿Esos lugares donde tembló, donde hay damnificados son los puntos de mayor atención para ustedes y para otros partidos políticos?

-Las zonas de siniestro, al menos como partidos, nosotros tenemos el respeto y cuidado de no meternos. No podemos ir a realizar un proselitismo político a estos lugares sin cuidar las formas, que no se mezclen las cosas.

Para el PRI, todos los distritos son importantes, como partidos debemos procurar porque la emergencia y la contingencia se atiendan sin sacar raja política de las cosas.

Aseguró que el PRI como fuerza política está preocupado por la tragedia, que aqueja a muchos oaxaqueños y está ayudando con la camiseta de ciudadanos, no de partido, porque todos los priistas somos pueblos, somos sociedad y como parte de ella tienen la obligación de ayudar a quienes menos tienen o se encuentran en desgracia.

"Somos respetuosos, pero ello no implica ni nos quita el derecho de estar con la gente, y de buscar cómo ayudar, porque una cosas es ayudar y otras es capitalizar la ayuda, como lo hace el PRD y Morena", indicó.

Germán Espinoza, dijo tener evidencia de la forma que trata de valer el PRD y Morena de la tragedia por el terremoto en la zona del Istmo, lo cual han denunciado y condenado para que sean castigados.

LAS ALIANZA AUN POR DEFINIR

Con respecto a las alianzas electorales, el líder estatal del PRI, Germán Espinoza, dijo que las están reconstruyendo a lado de los aliados naturales.

Mientras que en el caso de los candidaturas independientes, tienen el derecho de contender, pero descartó que salga de las filas del PRI.

Negó que algún candidato del PRI se vaya a ir a otras filas si no alcanza a ser postulado en nuestro partido. "Creemos que esta vez tenemos a todos nuestros candidatos con una clara convicción de que la unidad es primero antes que valer intereses personales".

Germán Espinoza, afirmó que hoy el PRI está más fuerte que nunca, ya que cuenta con dos grandes activos, que sin duda por su trabajo, representa la fortaleza de todo el priismo nacional y estatal como Enrique Peña y Alejandro Murat.

Este fin de semana, el Consejo Político Estatal del PRI definió el método de candidatos para elegir a sus candidatos a diputados, senadores, diputados federales y locales y concejales, además se resolvió por aprobar por unanimidad la convención de delegados.

MMR