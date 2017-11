En el limbo, recursos para afectados por lluvias

México

El desbordamiento del río Tepango dejó 48 viviendas destruidas y 580 con daños parciales en el municipio de Santiago Tuxtla, al sur de Veracruz, pero a pesar de que el desastre natural ocurrió hace casi un mes, la ayuda para reconstrucción no ha llegado a los damnificados.

Los pobladores reprochan la ausencia de la presidenta municipal, la panista Claudia Acompa, conocida como Lady Gucci, al tiempo que refieren que la disputa política entre la actual administración y el alcalde electo de la alianza PAN-PRD, Argeniz Vázquez, ha frenado el apoyo para quienes se vieron afectados por las inundaciones.

A la orilla del río, doña Antonia Tasca Vaquero, de 67 años, luce consternada; creció en el barrio Octava Manzana, asentado en la ribera del río y como nunca antes resultó severamente dañado por la creciente. Los muros de la casa que construyó junto con su marido hace 33 años se fueron con la corriente, así como todo lo que había dentro, solo quedaron las columnas y el techo de lámina de su vivienda.

“Quedó limpio, no agarré ni acta de nacimiento, nada, toda mi ropa se fue. Se cayeron cuatro paredes, el techo, gracias a Dios, no, por eso estamos aquí”.

Aún no entiende cómo la desgracia llegó la madrugada del 12 de octubre. Si bien, semana atrás, la región había sufrido los remanentes de los frentes fríos 3 y 4 durante septiembre, para el 11 de octubre el temporal lluvioso apenas había ocasionado precipitaciones de 150 milímetros que no provocaron el desbordamiento del río. Pero a pesar de que la siguiente noche la lluvia fue menor, el cauce creció y arrasó con todo a su paso.

“Tuvimos un reporte de una precipitación durante esas nueve horas, a partir de las 8 de la noche hasta de 70 milímetros, aquí la causa del desbordamiento del río fue la lluvia que cayó en la zona de la sierra, eso fue lo que provocó el desbordamiento del río Tepango”, explica Marco Antonio Minguez, director municipal de Protección Civil.

Por ello, es que incrédula, doña Antonia, se resistía a abandonar su hogar, pero a la mañana siguiente supo que tomó la mejor decisión.

“Mi nieta, que duerme conmigo, me dijo: el agua ya viene acá y le contesté que eso era mentira. Cuando me sacaron el agua ya me llegaba a la rodilla. Al otro día, me dijo mi esposo que ya nos habíamos quedado en la calle, porque ya no teníamos nada, estaba limpio”, sollozó.

Con algunas láminas rescatadas, levantaron sus muros, pero ya no es seguro habitar ahí.

La casa de sus vecinos se redujo a escombros, por lo que ahora viven con otros vecinos “monte arriba”. En un recorrido, los damnificados coincidieron en que los únicos apoyos que han llegado al sitio son por parte de sociedad civil.

“Ahorita del gobierno no hay nada, la presidenta municipal de aquí no vino, solamente los del pueblo nos han echado la mano, despensas, cobijas y ropa. El gobernador Miguel Ángel Yunes vino hasta aquí, pero no hasta la fecha no hay nada de apoyo”, reprochó Antonio Ramírez, sentado entre los escombros de la vivienda que habitaba con su madre y hermano.

El 26 de octubre, la Secretaría de Gobernación publicó la Declaratoria de Desastre Natural por la inundación para 10 municipios de Veracruz, entre ellos, Santiago Tuxtla, uno de los más afectados. Sin embargo, los recursos del Fondo de Desastres Naturales, no han sido activados, por lo que Protección Civil municipal llamó a la Federación a agilizar su liberación.

“Que el gobierno federal pudiera agilizar el proceso para que los recursos se activen y se liberen, y hacerlos llegar a la gente que lo necesita, sobretodo porque tenemos una necesidad tremenda, muchísimos perdieron todo lo que tenían en su casa”, expresó Minguez.

ENCARGADO DE DESPACHO

La alcaldesa, esposa de Raúl Sosa también ex alcalde panista, ha pasado la mayor parte de la administración en la capital del país, dejando el manejo del ayuntamiento a su marido. El director de Protección Civil aseguró que su ausencia se debe a problemas de salud, pero no refirió qué padecimiento.

“Ha estado ausente por situaciones de salud, tenía una consulta; sin embargo, a través de nosotros estamos trabajando en coordinación con ella, porque nos da instrucciones de que debemos hacer y en su momento se le hacen los reportes, pero ha estado también pendiente de que se entreguen los recursos, así como llegan por parte del estado”.

Durante las más de dos semanas que Santiago Tuxtla sufrió inundaciones, las diferencias políticas se agudizaron, al grado de que al ver que la alcaldesa panista no brindaba el apoyo que exigían los damnificados, los mismos acarrearon lodo y basura hasta la casa de la edil.

Durante dos semanas el gobierno estatal también permaneció omiso, el gobernador Miguel Ángel Yunes visitó la zona hasta que la carretera federal 180 tenía ya tres socavones que durante varias semanas dejó incomunicada la zona por esta vía.

Acudió a Santiago Tuxtla y tomó literalmente el palacio municipal, echo de allí a Raúl Sosa y sesionó con el Comité de Protección Civil, el alcalde electo y ya con la sesión iniciada llegó la edil panista, quien minutos antes fue avisada.