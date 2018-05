AMLO es la "mejor oferta", dice Antorcha Campesina en Oaxaca

Oaxaca

Gabriel Hernández, líder de Antorcha Campesina en Oaxaca, dijo que la "mejor oferta" la representa el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

"Somos más de 50 mil antorchistas que están en la libertad de votar por la mejor oferta, que en estos momentos creemos que es Andrés Manuel López Obrador", dijo el líder de la organización.

En conferencia de prensa, Gabriel Hernández advirtió al PRI que la gente no va a votar por ellos si no resuelve los problemas de los oaxaqueños.

"Hemos platicado con la gente que está en el gobierno, y que es del PRI, que si no van a resolver el problema de la gente, no van a votar por ellos".

Anunció una serie de marchas y un plantón en el zócalo de Oaxaca para exigir al gobierno estatal la entrega de recursos para obras sociales y diversos proyectos comprometidos en el presupuesto.

"Nos faltan 132 obras, que a la fecha, no se sabe cómo van a caminar. De esta obras sólo han salido oficios de 26, una ínfima minoría de lo que se debería ejercer, y no sabemos cuándo se vayan autorizar porque todavía falta que se asignen los contratos y se otorguen los anticipos y estamos a mediados de año y no se sabe para cuando", dijo.

AA