Flavino Ríos continuará su proceso en libertad: Yunes

Ciudad de México

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que un juez determinó que Flavino Ríos puede continuar su proceso en libertad.

"Una juez resolvió que debe estar fuera de prisión por condiciones de salud y eso lo permite el nuevo Sistema de Justicia penal", dijo Yunes al término de la ceremonia de bienvenida a los 400 integrantes de la Policía Militar.

Yunes negó que la liberación del ex gobernador de Veracruz haya sido pactada.

"No hay ningún pacto. Yo no pacto la ley; soy un hombre recto y he actuado con rectitud", dijo el mandatario.

Flavino Ríos fue internado en un hospital privado el 19 de marzo pasado, una semana después de haber sido detenido y trasladado al penal de Pacho Viejo.

Yunes pide no politizar Ley de Seguridad Interior

El gobernador también hizo un llamado a los legisladores federales para que no politicen el tema de la Ley de Seguridad Interior y para que la aprueben antes de que termine este periodo de sesiones.

"Que no politicen el tema de seguridad pública, que se olviden en el Congreso de sus intereses y que piensen en los ciudadanos que viven el flagelo de la delincuencia", dijo el mandatario.

Yunes dijo que con la llegada de 400 elementos de la Policía Militar al estado se busca reducir los índices delictivos.

Dijo que la Policía Militar llega a "Veracruz en un momento delicado y complejo en materia de seguridad", pero que en el estado "se quiere y se respeta a los miembros de la Marina y del Ejército".

Aseguró que con el apoyo de la Policía Militar, la Gendarmería, la Policía Federal, la Marina y el Ejército se podrá resolver el problema de inseguridad estatal.

