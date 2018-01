‘Las Rastreadoras’ de Sinaloa se convierten en Reyes Magos

Choix, Sinaloa

A Choix, el municipio serrano de Sinaloa, no llegan el empleo ni los servicios básicos pero la tragedia sí alcanza a sus habitantes. En de mayo de 2015, once hombres, todos familiares, salieron rumbo a Sonora a la pisca de la uva y no se supo nada más de ellos. Dejaron a decenas de niños sin sus padres. Este sábado, en medio de la desgracia que cumple tres años, los pequeños y sus madres volvieron a sonreír.

El Día de Reyes se convirtió en motivo de alegría con la llegada de cinco camionetas repletas de juguetes, dulces, piñatas, cobijas, despensas y comida para los habitantes de las rancherías de La Colmena y Mezquite Caído.

Apenas 140 kilómetros separan a Choix de Los Mochis, pero por esas carreteras pasan las peores atrocidades por lo que el viaje fue de 5 horas



Una treintena de mujeres integrantes del colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, dejaron sus palas y picos y se pusieron los trajes de rey mago para regalar un poco de alegría a las familias que apenas sobreviven en medio de la pobreza que se vive en la sierra y la tristeza de no saber de sus seres queridos.

Apenas 140 kilómetros separan a Choix de Los Mochis, desde donde salió muy temprano la caravana cargada de obsequios y comida. Sin embargo, la travesía fue compleja, una camioneta se descompuso en una zona donde no había señal de celular y tuvieron que regresar a buscarla.

El trayecto de día pareciera apacible, casi sin tránsito vehicular pero por esas carreteras pasan las peores atrocidades. Más valía extremar medidas de seguridad y el viaje duplicó su tiempo de ida.





(Foto: Javier Ríos/Milenio)





Después de cinco horas de camino, Las Rastreadoras llegaron a la zona serrana de Sinaloa, en la frontera con Sonora. La ranchería Mezquite Caído y sus habitantes las esperaban ansiosos, principalmente los niños que desde días atrás preguntaban inquietos sobre la visita.

De las camionetas bajaron triciclos, piñatas, dulces, ropa, cobijas y despensas para las personas que comparten apellidos y tragedia.

"La espera de que van a venir, que va a venir Mirna a traer cosas los emociona, siempre les ha traído juguetes, ropa y dulces, la verdad es la única que les ha traído", cuenta Miriam, una joven de 22 años con dos pequeños hijos sin padre desde hace tres años.

Después de comer barbacoa que llevaron Las Rastreadoras, la líder del colectivo, Mirna Medina, aprovecha la visita para pedirles a las mujeres que se organicen y designen a algunas de ellas para viajar a la Ciudad de México y entrevistarse con funcionarios de la Procuraduría.





(Foto: Javier Ríos/Milenio)





Los jornaleros desaparecidos llo mismo pudieron haber sido confundidos por los grupos criminales debido a la cantidad de personas que viajaban en una camioneta con placas de Sinaloa en territorio sonorense, que llevados a los campos de amapola a trabajar para el crimen organizado

La falta de empleo y la veda en la pesca, actividad a la que se dedican la mayoría de los hombres de la región donde habitan 10 mil personas, hizo que decidieran viajar a Sonora a trabajar en los campos de cultivo de la uva.

En una camioneta salieron hermanos, primos, hijos y padres, todos familiares y lo último que se supo de ellos -por un mensaje de texto- fue que estaban en un restaurante en Guaymas.

Así la búsqueda ha ido de un lado a otro, entre Sinaloa que no se hace responsable porque aunque su origen es esa entidad, el último contacto se tuvo en Sonora, donde tampoco hay indicios de lo que sucedió con los once jornaleros.

Los familiares que se quedaron son temerosos, lloran y hablan en conjunto porque ninguno tiene valor de hacerlo solo. Se apoyan entre sí porque, al final, todos son familia.





(Foto: Javier Ríos/Milenio)





Dulcina Parra, una periodista de Los Mochis, visibilizó su caso y se convirtió en su representante legal ante la PGR y la Comisión de Atención a Víctimas, debido a las dificultades de todos ellos de viajar a la Ciudad de México.

Relata que es poca la información que se tiene de los jornaleros desaparecidos. Lo mismo pudieron haber sido confundidos por los grupos criminales debido a la cantidad de personas que viajaban en una camioneta con placas de Sinaloa en territorio sonorense, que llevados a los campos de amapola a trabajar para el crimen organizado.

Con la ley de desaparición forzada, las búsquedas nacionales permitirán a las familias de Choix, buscar en varios estados a sus desaparecidos.

Al final del día y con las camionetas vacías, Las Rastreadoras regresan a Los Mochis con los corazones hinchados por las sonrisas de los pequeñitos. Ellas también seguirán las búsquedas de sus familiares en un Sinaloa que está entre los primeros cinco lugares de personas desaparecidas a nivel nacional.





(Foto: Javier Ríos/Milenio)





