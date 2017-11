Corral considera reducción de presupuesto como "castigo"

Chihuahua

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que la disminución del presupuesto para el estado es porque la federación lo está "castigando políticamente", pues mientras se recortan los recursos “a César Duarte se le toleran los desvíos”.

Corral dijo que está pidiendo una reunión con el Presidente para tratar “las reducciones indebidas que se le han hecho en el programa de Desarrollo Regional y en algunos otros proyectos que no se han concretado”.

El mandatario aseguró que “justo en el momento que más recursos necesita Chihuahua” se conoce que los 247 millones de pesos que recibió su antecesor en el mes de marzo del 2016, se utilizaron para pagar la campaña política local de ese año.

Aseguró que esos recursos –provenientes del Programa de Saneamiento Financiero de las Entidades Federativas- fueron desviados para pagar los contratos de empresas ‘fantasmas’, por lo que se capturó a: el ex titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera; la ex directora administrativa de la dependencia, Karla Areli Jurado Bafidis; el diputado federal suplente, Antonio Tarín García, y el director administrativo de la Secretaría de Hacienda del Estado, Gerardo Villegas Madriles.

De acuerdo con las declaraciones del testigo protegido “T-701/2017”, se indica que “una trabajadora de la administración estatal (Karla Areli Jurado Bafidis) tuvo conocimiento que los 247 millones de pesos, fueron destinados a la campaña del candidato a la gubernatura por la alianza PRI, PVEM, PT y Panal, Enrique Serrano Escobar”, indicó la Fiscalía.

Tras pedir a nombre de todos los chihuahuenses la solidaridad de la federación para que no se recorten los recursos federales en el próximo año, explicó que en el 2016 se recibieron 6 mil 130 millones de pesos; en el 2017, “cuando llegamos nosotros, bajó a 4 mil 583 millones de pesos y este próximo año va a volver a bajar a 4 mil 250 millones de pesos, creemos que hay un trato injusto”.

“En un año y un mes no he sentido el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto: que le pregunten a cualquier presidente municipal de Chihuahua, si yo le he condicionado el apoyo por ser del PRI, del PRD o del Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué? Porque yo no voy a hacer hacia abajo lo que no quiero que me lo hagan de arriba. Por eso digo, que sería muy delicado que a mí se me estuviera castigando políticamente”, señaló.





