Los chihuahuenses no nos someteremos al centralismo: Corral

Durante el mensaje por su primer informe de gobierno, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reiteró al gobierno federal la exigencia de dar seguimiento a la extradición del ex gobernador, César Duarte, y de entregar los recursos presuntamente retenidos por la Secretaría de Hacienda.

“Reiteramos la exigencia de justicia para que se realice con eficacia y apego a derecho la solicitud con fines de extracción del ex gobernador, César Duarte Jáquez, y la restitución inmediata de los recursos que pertenecen al pueblo de Chihuahua”, dijo el mandatario local.

Corral Jurado envío el mensaje al presidente Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Salud, José Narro Robles, cuya presencia en el estado para presenciar el informe, calificó como “un signo de institucionalidad republicana”.

El mandatario de Chihuahua dijo que el estado enfrenta un momento de confrontación con el gobierno federal.

“Nosotros no deseábamos este conflicto, ni lo iniciamos, ni lo queremos, pero no nos dejaron otra salida; y los chihuahuenses lo único que no aceptaremos jamás es someternos al centralismo”, expresó el gobernador.

