No se intercambiará justicia por migajas, advierte Corral

Chihuahua

En medio del conflicto económico que sostienen los gobiernos federal y del estado de Chihuahua, el gobernador Javier Corral Jurado, endureció su postura ante la federación al apuntar que la dignidad de los chihuahuenses no admitiría jamás intercambiar justicia por migajas ni por 700 millones de pesos ni por todo el presupuesto de Chihuahua.

Asimismo afirmó, que la investigación que se emprendió contra la red de corrupción que encabezó César Duarte Jáquez "ha molestado" al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien respondió con una represalia económica en contra de su gobierno.

"Es inadmisible que se use el presupuesto público para condicionar un reclamo de justicia que tiene el pueblo de Chihuahua, como es la extradición de César Duarte. Yo estoy absolutamente seguro que la dignidad de los chihuahuenses no admitiría jamás intercambiar justicia por migajas o por todo el presupuesto, ni por 700 millones, ni por todo el presupuesto de Chihuahua y lo quiero decir: siento que el pueblo de Chihuahua, la sociedad, está entendiendo la magnitud de esta batalla.

"No vale la pena vivir de rodillas ante nadie porque eso no da sentido a la vida y nosotros no nos vamos a poner de rodillas ante el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) para intercambiar investigaciones del Ministerio Público de Chihuahua a cambio de recursos extraordinarios, eso no lo va a ver Peña Nieto, los secretarios de Hacienda ni nadie en nuestro gobierno", destacó.

Durante la entrevista que ofreció, aseguró -con respecto a los recursos que retuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-, dijo que él no buscó una confrontación con el presidente Enrique Peña Nieto, incluso, recordó que en la primera reunión que sostuvieron, le ofreció una relación franca, cordial, respetuosa e institucional.

"Todo cambió a partir de que detuvimos a Alejandro Gutiérrez, porque les tocamos a un elemento clave del grupo político actual, por eso la investigación ha molestado al Presidente. No es un pleito personal, es un asunto que tiene que ver con la historia de Chihuahua, del centralismo y de los abusos y excesos del poder central sobre el norte del país, y (si) nos sometemos, nos dejamos y no pasa nada", explicó.

Tras descartar que sus demandas está separadas de tintes políticos-partidistas, sostuvo eso son especulaciones con las que se quiere desvirtuar el tema de fondo que es el combate a la corrupción y la impunidad.

"Estoy muy contento con ser gobernador del estado: se me hizo la invitación para ser precandidato (presidencial) y una y otra vez dije que mi compromiso es con Chihuahua. No permitiré que el movimiento sea reducido a materia de campaña de ningún partido político", advirtió.

Refirió que "precisamente por esa razón" solicitó a los líderes de los partidos que integran el "Frente", que no acudieran a la reunión del pasado domingo, para que no se utilizara –su presencia- en contra del movimiento que puso en marcha para exigir la extradición de su antecesor.

Por último, el Gobierno del Estado retiró dos espectaculares que desplegó este martes para exigir "la extradición inmediata" del ex gobernador César Duarte Jáquez. En el anuncio destacaba la fotografía del ex mandatario con la leyenda: "prófugo".

