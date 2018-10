Jalisco niega datos de la ASF

Óscar Rodríguez, Maricarmen Rello y Isabel Zamudio

El gobierno de Jalisco aseguró que “los errores administrativos” observados en el manejo de los recursos destinados al Seguro Popular “han sido subsanados” y que continúan buscando información” para documentar el faltante de recursos, aunque negó que se trate de un adeudo millonario.



Un día después de que MILENIO publicó que, según 174 indagatorias que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los gobiernos estatales no han podido aclarar el buen uso y destino de 16 mil 13 millones de pesos transferidos por la Federación para dicho programa durante el periodo 2013-2017, autoridades de Veracruz y Oaxaca reconocieron a su vez que tienen un faltante de 8 mil y 5 mil millones de pesos, respectivamente.



A la defensa de Jalisco salió el titular de la Secretaría de Salud estatal, Alfonso Petersen Farah, quien sostuvo que respondieron a la mayoría de señalamientos de la auditoría y únicamente han tenido que “resarcir” 7 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2013, “y acaso una cantidad menor corresponderá al ejercicio 2014. No más”.



Aseguró que Jalisco contestó en tiempo y forma al requerimiento remitido por la ASF a los estados, y la dependencia está en espera de la validación.



“Lo que hicimos fue entregar la información, porque el recurso que se gastó fue en salud, y de acuerdo con nuestro criterio lo estamos entregando con estricto apego a los lineamientos que se establecen en el ejercicio de cada uno de los fondos”, sostuvo Petersen.



Respecto a 2014, señaló que faltan por documentarse 48 millones de pesos, aunque siguen buscando la información para poder solventar esa cuenta: “Esperamos reintegrar una mínima cantidad y en lo que se refiere a 2015, 2016 y 2017 ya entregamos toda la información y no tenemos ninguna expectativa de reintegro”.



Petersen recalcó que en la entidad no se esfumó el dinero, y que ya se hicieron todas las aclaraciones ante la auditoría.



“Dicho de manera muy clara: el dinero del Seguro Popular y el de la salud se ha ejercido en lo respectivo, y los errores administrativos observados han sido subsanados ya”, aseguró.



En contraste, su homólogo en Veracruz, Irán Suárez Villa, reconoció que hallaron un faltante de más de 8 mil millones de pesos que la Secretaría de Finanzas no entregó al Seguro Popular.



Admitió que la dependencia fue una de las más lastimadas por la corrupción del gobierno pasado, ya que hasta 2016 detectaron que dicha cantidad no fue suministrada al programa de salud, además de que no se sabe el paradero de 219 bienes y equipos, lo que generó un daño patrimonial de 148 millones de pesos.



Estos desvíos, dijo, afectarán a más de 320 mil personas, ya que dejarán de tener acceso a servicios de salud por falta de reafiliación al padrón.



Suárez Villa aceptó que las autoridades no pudieron concluir 183 obras de centros de salud y hospitales que fueron abandonadas durante las administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera. La cifra de obras inconclusas asciende, según el secretario, a 696.



Mientras, el titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca, Donato Casas, dijo que, derivado de los desfalcos financieros cometidos durante el gobierno de Gabino Cué, el Seguro Popular arrastra un déficit de 5 mil millones de pesos.



Señaló que por estas irregularidades se instruyeron procesos penales contra el ex secretario de salud Germán Tenorio y se libraron al menos siete órdenes de aprehensión contra igual número de servidores públicos, entre ellos Salvador Monroy y Rogelio Hernández Casares, ex directores del Seguro Popular, quienes están prófugos.



Casas detalló que entre las anomalías detectadas está la contratación de personal sin sustento presupuestal y se tomó de terceros institucionales el dinero para poder pagar esa nómina.