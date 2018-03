Contraloría del Ipejal denuncia a empresa por falsificación de recetas

Jalisco

La Contraloría Interna del Instituto de Pensiones de Jalisco presentó una denuncia penal contra la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), por el delito de fraude y falsificación de documentos en general, ambos ilícitos comprendidos en contra del patrimonio e incluidos en la carpeta de investigación número 17147/2018.

El 14 de febrero, el Juez Décimo Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito del Estado de Jalisco, con sede en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Roberto Carlos Ramos Coronado, concedió al fiscal central adscrito a la Fiscalía General de esa entidad, una orden de cateo en las tres farmacias de las Unidades de Medicina Familiar, así como en la oficinas de la Dirección de Servicios Médicos del Ipejal.

La acción se ejecutó luego de que la Contraloría del Ipejal recibió una denuncia del Sindicato de Trabajadores del Estado de Jalisco por la presunta alteración de recetas médicas en tres farmacias de las clínicas UNIMEF: Pila Seca, Federalismo y Javier Mina.

El martes 6 de febrero, el contralor Jesús Pablo Barajas Solórzano ordenó una auditoría aleatoria, con base en el Programa Anual de Auditorías establecido por ese organismo a la persona moral denominada Abisalud.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la Contraloría detectó inconsistencias en las recetas expedidas por los médicos, pues al cotejarlas con las facturas correspondientes no concordaban las cantidades de medicamentos especificados.

Las auditores señalan la posible responsabilidad del director de Servicios Médicos del Ipejal, Artemio González Sánchez, quien se negó a entregar documentación.

Los responsables de las farmacias de las unidades médicas, quienes son trabajadores de la empresa Abisalud, de acuerdo con el contrato de la licitación IPEJAL-DAS-LPL-016/2016 para ofrecer el servicio de dispensación de medicamentos de las tres farmacias de Ipejal, se negaron a entregar las recetas.

La empresa con razón social Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. ganó el contrato multianual de la licitación pública IPEJAL-DAS-LPL-016/2016 por un monto superior a los 500 millones de pesos y fue sancionada en enero de 2017 por desabasto de medicamentos.

La empresa fue creada el 15 de octubre de 2009 y de acuerdo con el acta constitutiva, es propiedad del ex regidor de Zapopan por el partido Movimiento Ciudadano, José Hiram Torres Salcedo.

Torres Salcedo fue secretario particular y operador de las campañas de Carlos Lomelí Bolaños, ex senador por la Coalición por el Bien de Todos y ex diputado federal plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano; actualmente, es el candidato al gobierno de Jalisco por Morena.