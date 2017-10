Instalan mesas para censar a familias afectadas por sismo en Morelos

Cuernavaca

El gobierno federal instaló mesas receptoras de solicitudes de inscripción al censo de viviendas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, con el fin de descartar cualquier margen de error en las visitas y permitir que toda familia que los requiera puedan acceder al apoyo que brindará la Federación.

Jorge Márquez Montes, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación (Segob) y representante presidencial en Morelos para las labores de reconstrucción, explicó que estas mesas fueron abiertas en los municipios afectados por el terremoto de hace unas semanas, para que aquellas personas que consideren que no han sido visitadas acudan a registrarse.

"He sido muy responsable y muy cuidadoso en no dar las cifras hasta no tener una idea total y no concluir (el censo), pero puedo decirles que tenemos más del 90 por ciento, de avance en el levantamiento (...) además de que se ha instalado Mesas para aquellas que teniendo su vivienda afectada, no han sido censadas, que por favor pasen", destacó el funcionario federal.

Márquez Montes insistió en que una vez concluido el censo, se dará a conocer las cifras totales globales y unitarias, además de que será el presidente Enrique Peña Nieto el que anuncie cuál será el tipo de apoyo para Morelos.

Comercios de Morelos han respetado crisis

Por su parte, Rogelio Cerda, procurador federal del Consumidor, destacó que a pesar de la crisis derivada por el sismo del pasado 19 de septiembre, el comerciante de Morelos ha respetado las circunstancias y, en general, no han incrementado "de manera patética" los precios.

De visita a Morelos, donde la dependencia ha efectuado dos mil 756 visitas, Cerda destacó que a pesar de que se localizaron "algunas irregularidades" en precios de básicos en Jojutla, no fueron sancionadas, ya que el caso no fue ni recurrente ni prolongado.

"Se recibieron denuncias y se verificaron los precios en leche, arroz, en huevo, telera, pasta de sopas, atún, galletas y tortillas".

Subrayó que "el mercado local está respondiendo y reacomodaron y a pocos días de trabajar con normalidad. Morelos está de pie, está en un proceso donde algunos rubros se tendrá que trabajar en algunos rubros como es la reconstrucción misma, pero su Mercado, su oferta y la demanda está en los rangos del país".

Destacó que en el caso de los energéticos, sobre todo el gas LP, no se han encontrado problemas. No como en Oaxaca: "No hemos encontrado en Morelos cambios sustanciales en los precios, como si los encontramos en Oaxaca".

MMR