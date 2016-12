Instalan árbol del dolor en zócalo de Veracruz

Veracruz

Integrantes del colectivo Solecito Veracruz se instalaron en el zócalo de la ciudad el árbol del dolor, un pino de Navidad cuyas esferas son los rostros de 120 personas desaparecidas en Veracruz y su zona aledaña.

Rosalía Castro Toss de la dirigente del Colectivo narra entre lágrimas que su hijo cumple cinco años de haber desaparecido y demandó a las autoridades resultados.

Sí nos atienden, pero ya queremos resultados, demandó en compañía de los familiares de quienes en los últimos años perdieron a sus seres queridos.

Por su parte Lucia Díaz Genao, reclamó que paren las desapariciones pues en esta últimas semanas van 10 casos de personas que de igual manera han desaparecido tan solo en Veracruz, señaló la también integrante de la dirigencia del Colecito Solecito Veracruz.

Expresó que los trabajos de búsqueda en Colinas de Santa Fe continúan y ya son casi 150 cráneos los que han extraído de ahí.

Exigió al gobernador Miguel Ángel Yunes actuar en contra de quienes por omisión o colusión permitieron más de 15 mil desapariciones en Veracruz, señaló directamente al ex gobernador prófugo Javier Duarte, al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y al ex procurador y actual dirigente del PRI estatal, Amadeo Flores de ser responsables de lo ocurrido en la entidad.





MMR