En Veracruz, instalan plantón frente a palacio de gobierno

Veracruz

Ex trabajadores del desaparecido Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín instalaron un plantón en la Plaza Lerdo, frente al palacio de gobierno, para exigir la reinstalación de sus empleo, así como el pago de fondo de ahorro y de prestaciones que les adeudan.

El SAS fue desaparecido en 2016 porque el servicio fue concesionado a las empresas Odebrech y Aguas de Barcelona, que conformaron el Grupo Mas, lo que provocó protestas y, el año pasado, el Sindicato Teniente Josué Azueta, instaló un plantón de cinco días en la Plaza Lerdo.

“Yo les apoyo con muchísimo gusto, el lunes yo les pediría que acudan con el secretario de Trabajo, pero no se queden aquí, no requerimos de presiones; váyanse a Veracruz, no es necesario que estén sufriendo las inclemencias, les estoy ofreciendo puertas abiertas y apoyo”, dijo entonces Yunes a los trabajadores, quienes se retiraron.

Sin embargo, las demandas de los sindicalistas no fueron atendidas, por lo que instalaron el plantón de manera indefinida para exigir que les paguen 23 millones de pesos, salarios atrasados y que les regresen prestaciones, como el seguro médico, pues trabajadores han muerto desde que se quedaron sin el servicio.

