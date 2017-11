Inhabilitan a 6 ex funcionarios de Malova por irregularidades

Sinaloa

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inhabilitó por irregularidades durante su gestión a seis ex funcionarios del ex gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez.

Los inhabilitados son el ex tesorero estatal, Armando Villarreal Ibarra, el ex subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, el ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, José Luis Sevilla Suárez, elex director de Contratos, Carlos Ramón López Castro y el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix.

La titular de la dependencia, Guadalupe Yan Rubio y el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña Martínez, informaron que Armando Villarreal Ibarra fue inhabilitado para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público durante siete años, debido a que omitió enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) las aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de mil 175 millones de pesos.

Por este mismo caso fue suspendido durante cinco años el ex subsecretario Andrés Daniel Guzmán Cota, quien además fue sancionado con otra inhabilitación de 6 años por una irregularidad encontrada en los saldos iniciales de las cuentas bancarias del gobierno por 667 millones de pesos.

También se sancionó al ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, quien fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo dentro del gobierno por tres años.

En tanto, José Luis Sevilla Suárez fue inhabilitado durante tres años ya que suscribió dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato sin contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno de Estado una obligación financiera de 78.8 millones de pesos.

Por este mismo caso fueron suspendidos de manera temporal el ex director de Contratos, y el ex director de Control Administrativo quienes estarán inhabilitados 90 días y seis meses, respectivamente.

