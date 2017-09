Implementan operativo especial por fiestas patrias en Chilpancingo

Chilpancingo

Las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno implementaron un dispositivo especial de seguridad para los festejos de las fiestas patrias, para evitar contingencias durante el tradicional Grito de la Independencia.

Las medidas de seguridad implicaron el cierre de la circulación vial en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, particularmente en los carriles Sur-Norte del paseo Alejandro Cervantes Delgado, en el lado sur de la ciudad.

Personal de Tránsito del Estado cerró el paso a los vehículos desde la glorieta que se ubica frente al Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITECH), para extender el cerco hasta las inmediaciones del auditorio Sentimientos de la nación.

Se colocaron vallas metálicas en los alrededores del Palacio de gobierno, en donde el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezará el tradicional Grito de la Independencia.

En los puntos de acceso de colocaron detectores de metales, para evitar que algunas de las personas que entren los hagan con armas de fuego, situación que colocaría en riesgo a una multitud de personas que acudirán al evento.

Durante la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SPM) emitió recomendaciones la población para que pueda disfrutar los festejos patrios en familia, en un ambiente seguro y sin que haya lugar a complicaciones que pongan en riesgo su integridad.

Recomendó no perder de vista a los menores, establecer un punto de reunión con amigos y familiares, ubicar las salidas de emergencia y los cuerpos de seguridad, prestar atención a las indicaciones que brinden las autoridades en caso de accidentes y no portar cantidades excesivas de dinero, para no convertirse en blanco de los asaltantes.

MMR