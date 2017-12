IEEPO: 15 mil alumnos serán reubicados tras sismos

Oaxaca

Cerca de 15 mil alumnos de 700 escuelas, en cinco municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, serán reubicados en espacios alternativos tras el colapso de sus escuelas a cuatro meses de los sismos de septiembre.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Germán Cervantes Ayala, dijo que ya se han ejercido 40 millones de pesos para la renta de inmuebles que puedan acondicionarse como escuelas para que los alumnos reanuden clases en enero próximo.

Comentó que de las 700 escuelas colapsadas, 70 por ciento del alumnado ha sido reubicado. "No queda un universo de 300 planteles que se ubican en estos 65 municipios que ya no se pudieron reconstruir porque las zonas donde estaban ubicadas ya no eran aptas para su reconstrucción", dijo.

Los planteles reconstruidos hasta el momento se ubican en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, San Blas Atempa, Tehuantepec y Matias Romero.

"(Los alumnos) están recibiendo asesorías con sus profesores y lo que queremos es que tengan un lugar digno donde puedan retomar sus clases, esperamos que sea hasta el mes de enero que se pueda tener un lugar habilitados donde puedan continuar su enseñanza", expresó.

Por lo anterior, los alumnos tendrán que tomar clases extras, ampliando su calendario de actividades.

Según sus cifras el IEEPO, de 41 municipios afectados por los terremotos, al menos en 36 poblados se ha logrado reanudar las clases de forma regular.

Detalló que para alcanzar la reconstrucción de las 2 mil escuelas dañadas, se tendrán que aplicar un presupuesto de 3 mil millones de pesos, esperando que en marzo del 2018 se pueda concluir la etapa de reconstrucción de los planteles colapsados.

Dijo que este solo mil 200 escuelas cuentan con daños menores y en 561 ya se imparten clases de forma regular.