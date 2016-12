Revisan exhaustivamente el Hotel Presidente de Acapulco

Acapulco

Autoridades del municipio de Acapulco, realizan una exhaustiva revisión de las instalaciones del hotel "El Presidente", tras el corte del suministro eléctrico y del agua potable.

Un informe preliminar reveló que el deterioro de las instalaciones podrían en riesgo a los huéspedes por lo que estima que se podría clausurar.

Este día se retiró a la totalidad de huéspedes, más de 280 personas de las habitaciones del hotel y fueron enviados al hotel "Playa Suite", donde permanecerán hasta el viernes y otros el lunes próximo.

Aunque siguen llegando vacacionistas al hotel "El Presidente", y están siendo canalizado por las autoridades del sector turístico a otras hospederías.

Ayer más de medio centenar de turistas que llegaron del Estado de México y del Distrito Federal, bloquearon la costera Miguel Alemán para exigir los servicios básicos en la citada hospedería.

El secretario general del Ayuntamiento Daniel Meza Loeza, confirmó que autoridades del gobierno municipal de las áreas de Ecológia, Reglamento, Protección Civil, Salud, y Zonatur realizan verificaciones que permitan establecer el buen funcionamiento del hotel "El Presidente".

"Será hasta que el terminen los dictámenes y las observaciones que realicen las diversas áreas que se podría saber que determinación se va a tomar.

"Mientras no se terminen las revisiones no se podrá tomar una decisión; tengo entendido que ya no hay huéspedes y que los que había están en otro hotel", señaló el funcionario del gobierno municipal.





MMR