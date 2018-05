Congreso de Guerrero recibe terna para elegir nuevo fiscal

Guerrero

El Congreso de Guerrero recibió hoy la terna de abogados que el gobernador Héctor Astudillo Flores propuso para elegir al próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la renuncia de Javier Olea Peláez.

La lista la integran José Balbuena Herrera; Jorge Zuriel de los Santos Barrila y Salomé Gutiérrez Aguirre.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mañana serán convocados a comparecer los integrantes de la terna para que presenten un plan de trabajo a desarrollar durante el tiempo que permanezcan en el cargo.

Las comparecencias se desarrollarán a partir de las 10:00 horas, en el orden en que la lista fue entregada a la Oficialía Mayor.

José Balbuena Herrera se desempeñó como secretario particular del ex fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, ex director de Servicios Periciales de la FGE y secretario técnico del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.

Jorge Zuriel de los Santos se desempeña como subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno estatal y es el más noven de los aspirantes a quedarse al frente del cargo que dejó acéfalo Javier Olea.

En tanto, Salomé Gutiérrez Aguirre es secretario general de la Barra de Abogados de Acapulco.

Quedaron fuera de la carrera por la FGE el ex fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, así como el líder de la asociación estatal de Ministerios Públicos y Peritos, Juan Rivera Altamirano.

También fue descartada Rosa Isela Ojeda Rivera, esposa del ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez y activista en pro de los derechos de la mujer y grupos minoritarios.









OVM