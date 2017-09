Hallan cocodrilo abandonado en club privado de Morelos

Cuernavaca

Un cocodrilo fue descubierto en total abandono en un club privado ubicado en poblado de Ticumán –al sur del estado de Morelos- donde se presume permanece así desde hace tiempo, sin agua, sin comida, alimentándose de los animales que llegan a entrar a la jaula donde se encuentra.

De acuerdo con el relato del usuario de Facebook, David Parcival, músico y ex habitante permanente del lugar, el cocodrilo fue descubierto cuando enseñaba a unos amigos el lugar y les relataba que en este espacio llamado Club "Los Manantiales de Ticumán" del municipio de Tlaltizapan existió un zoológico.

"Pero algo impresionante pasó el día de hoy; fui a nadar con mis amigos y les dije les voy a mostrar un lugar increíble donde habían animales.... No me creían mucho, pero les mostré las jaulas y ya como que me creyeron.

"Mi amigo Saúl B. Roldán que es fotógrafo ingresó a las jaulas para tomar algunas fotos del lugar y a la última jaula que accedió fue a la de los cocodrilos que está dividida en dos secciones. Ya estábamos por partir cuando escuchamos un ruido súper extraño que nos asustó.... Era un cocodrilo a unos centímetros de distancia! INCREÍBLE la verdad", relató.

De acuerdo con las fotografías y un video difundido por el músico, el lugar está enclavado en los linderos con el estado de Guerrero, en una zona conocida por su vasta flora y fauna, sin embargo, no es lugar de este tipo de reptiles, por lo que aún resulta inexplicable que el animal sobreviva encerrado. El tanque no tiene agua y la zona está totalmente desprovista de vegetación que le cubra del sol.

"El zoológico ha permanecido abandonado durante años y años, de hecho yo había ido aproximadamente 4 o 5 veces pero jamás había notado nada raro, simplemente un lugar sin animales.

"Lo primero que pensé fue que habían comprado otro cocodrilo, pero al verlo, la verdad nos quedamos impactados: al parecer no tenía ya lengua, estaba súper flaco, como si no hubiera comido en años. La verdad llegué a esta conclusión: Vendieron el último cocodrilo, dejaron la jaula abandonada y había un huevo donde nació. Durante años ha sobrevivido con agua de las lluvias y comiendo los animales que se mete a su jaula (Ya que para él es imposible salir)", refirió.

En su relato publicado este fin de semana, indica que ha llamado a varios lugares (no especifica cuáles) para buscar ayuda para el animal, por lo que instó a sus amigos y seguidores a apoyarle para ayudarle al cocodrilo a sobrevivir, en tanto que él le llevaría agua y comida en las siguientes horas.

"He llamado a múltiples números pero no he obtenido respuesta, llamaré mañana y toda la semana. Le iré a dejar agua y comida", acotó.

MMR