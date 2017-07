Hallan más anomalías al gobierno de Cué

Oaxaca

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó anomalías por más de mil millones de pesos en las primeras revisiones efectuadas a la Secretaría de las Infraestructuras y Desarrollo Sustentable (Sinfra) y Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) durante los últimos dos años del mandato de Gabino Cué.

En consecuencia, el organismo ha generado 10 expedientes administrativos que pueden derivar en acciones legales ante la fiscalía general de justicia de la entidad.

“Se trata de anomalías como pagos en exceso, obras no ejecutadas, anticipos no amortizados, expedientes incompletos o no existentes y otras que estamos terminando de documentar”, aseguró el auditor superior de Oaxaca, Carlos Altamirano.

Detalló que Sinfra y CAO son las dependencias del gobierno estatal que hacen la mayor parte de las obras, específicamente las que se ejecutaron en 2015 y 2016, “que son las que estamos revisando, aunque el monto puede aumentar”.

Altamirano afirmó que no podía especificar en qué consisten las anomalías, porque están en las indagatorias de los expedientes que ya tiene la Junta de Coordinación Política del Congreso local en sus manos”.

Indicó que será la Cámara de Diputados la que decidirá el destino de unos 10 expedientes entregados, que tras su análisis deberán permitir que continúen los procedimientos. “Nosotros estamos haciendo lo necesario para que las dependencias responsables reintegren esos recursos, pero esos expedientes pueden derivar incluso en el inicio de averiguaciones previas”.

Detalló además que la ASE audita 30 por ciento del gasto ejercido en 2016, que es aproximadamente de 4 mil millones de pesos.

Dijo que esta es la primera vez en la historia de Oaxaca en que las auditorías muestran observaciones al Ejecutivo estatal.

La revisión de la ASE implica a Netzahualcóyotl Salvatierra y a su sucesor, Sergio Pimentel, así como a Guillermo Martínez, titular de CAO.