Hackean páginas del gobierno de Oaxaca para atacar a la CNTE

Oaxaca

Un grupo de ciberactivistas hackeó 61 cuentas de internet del gobierno de Oaxaca para atacar y criticar las acciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sus organizaciones aliadas y estudiantes normalistas.

El secretario de Seguridad Pública, Jorge Ruiz, dijo que se dio parte a la Policía Cibernética para investigar el ataque y lograr la identidad de los responsables.

"Hemos identificado, según las indagatorias que hemos realizado, que el ataque se realizó a la cuenta central de la Secretaría de Administración del gobierno de Oaxaca desde donde los implicados en el asalto informático lanzaron un mensaje hacia los normalistas y los propios profesores de la CNTE para que dejen de lastimar a Oaxaca".

El mando consideró que los responsables del ataque fueron un grupo que reprueba las acciones políticas y manifestaciones de la sección 22 de la CNTE.

Dijo que los mensajes se difundieron en diferentes horas y por diferentes cuentas, principalmente de las páginas oficiales del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).

En el mensaje difundido se puede ver un texto aparentemente dirigido a los integrantes de la CNTE, y a los normalistas que reclaman plazas docentes directas.

"Tenemos un mensaje para la SECCIÓN 22 y los normalistas de m... Dejen de pisotear al pueblo y hagan su trabajo parásitos de m...!! (...) Luchar por intereses propios no es luchar por el pueblo!!!

"Se puede engañar a parte de pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo (...) Nosotros no tenemos líderes, intereses económicos, políticos, ni somos borregos de nadie. Anonymous no olvida y nunca perdona!!!".

En su parte final, se advierte que se 'revelaran datos importantes de cada uno de los líderes de la CNTE en Oaxaca', pero hasta el momento no se ha difundido alguna otra información.







MMR