Guerrero, uno de los estados más visitados en 2016

Guerrero

Con un promedio general de 95.8 por ciento en ocupación hotelera, Guerrero se impuso como uno de los estados más visitados a nivel nacional en sus decenas de centros turísticos que brinda la entidad , durante esta temporada decembrina.

Las zonas diamante, dorada y náutica reportaron un total de 97.2 por ciento en ocupación en sus hoteles; mientras que en Taxco de Alarcón obtuvo una cifra de 90.6 por ciento e Ixtapa-Zihuatanejo reportó un 92.3 por ciento, por lo cual, coloca a la entidad en uno de los destinos favoritas de los turistas nacionales para despedir el año.

Guerrero recibirá en 2017, en el muelle de Zihuatanejo, la visita del crucero 'Silver Whisper' procedente de Puerto Quetzal con 293 tripulantes y 308 pasajeros, quienes disfrutarán en su estancia de los atractivos naturales, servicios turísticos y actividades de ese destino.

Se espera también que durante el 31 de diciembre aumente la afluencia vehicular en las carreteras, principalmente, la que se dirige al puerto de Acapulco, por lo que el gobierno estatal en conjunto con el gobierno federal implementa un operativo especial, para garantizar la seguridad de los usuarios.

Cabe recordar que este día, el cielo de Guerrero se iluminará para recibir el nuevo año el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona y Juan Guillermo Fierro Rocha, Comandante de la 8va. Región Naval, realizaron un recorrido para supervisar los detalles de la seguridad que se realizara por las Galas de Pirotecnia en Puerto de Acapulco.

En su recorrido constataron el trabajo en los stands de diferentes dependencias estatales y elementos policiacos que apoyan a los visitantes "Nos hacen el honor y privilegio de escoger Guerrero para vacacionar. Nosotros tenemos que responderles con buenos tratos, con una calidez en el trato y darle calidad en los productos que vendemos".

" No existe promoción mas afectiva en el mundo, que no sea la de boca en boca; esa es la promoción más efectiva; que la gente que hoy está en Guerrero, regresen a sus casas con bien , y digan me la pase feliz en Guerrero, esa es la promoción muy barata, pero muy efectiva, comentó el titular de Turismo estatal.

Destacó que con los datos se cumplió la meta de superar un millón de turistas que visitan Guerrero, "la gente esta confiando en Guerrero y eso nos compromete más".

Durante las Galas de Pirotecnia serán amenizadas por grupos musicales en la Bahías de Papanoa, Las Peñitas en Marquelia; Playa Ventura en Copala; Bahías de Papanoa, playa Troncones en la Unión, Chilpancingo, Taxco, Ixtapa-Zihuatanejo y por supuesto Acapulco.

