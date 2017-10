Guanajuato, un ejemplo en temas de seguridad: KCSM

Tras coordinar esfuerzos entre el gobierno de Guanajuato, el Ejército, la PF, la policía estatal y las empresas ferroviarias, se logró disminuir 75 por ciento el robo al ferrocarril, dio a conocer en entrevista para MILENIO el presidente y representante ejecutivo de Kansas City Southern de México, José Zozaya, quien aseguró que el estado es ejemplo de cómo se resuelven los temas de seguridad.

Uno de los proyectos más importantes en los que invertirá la empresa es el libramiento ferroviario de Celaya, además de una terminal en Nuevo Laredo, por lo que para el cierre del año la empresa estará invirtiendo en el país 160 millones de dólares.

Actualmente, el ferrocarril mueve la cuarta parte del total de las mercancías que se trasladan por el país y espera que este número, con las inversiones que se hagan, pase de 26 a 30%. En lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio espera que, independientemente, de que éste se modifique el intercambio comercial entre los tres países se mantendrá intacto.

¿Cómo ves el futuro de la industria ferroviaria?

Con mucho optimismo, el ferrocarril es un negocio en el que tienes que tener optimismo, porque con las inversiones que está demandando la operación día con día, no puedes pensar en un mal futuro.

Son muy elevadas y si las estás haciendo es porque estás confiando en el crecimiento que va tener la industria y el comercio, en este caso de los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La verdad es que yo creo que estas negociaciones del Tratado del Libre Comercio van a pasar por sus momentos de fricción, sus momentos difíciles, pero al final va a salir un buen acuerdo y no me centraría yo a llamarle Tratado de Libre Comercio, a lo mejor hasta el nombre se cambia, no sé, pero la relación comercial, una de más de 500 mil millones de dólares al año, tú crees que por un plumazo de un presidente se va desaparecer, no lo creo.

En ese sentido, aquí hay otro tema interesante. México ha dicho que si se acabara el Tratado de Libre Comercio debemos voltear a otras fronteras. Pero no es tan sencillo.

Yo creo que debemos voltear a otras fronteras con o sin Tratado de Libre Comercio, porque construir lo que hemos construido con el acuerdo nos ha costado 20 años.

Entonces construir relaciones comerciales no es de la noche a la mañana.

Yo creo que México debe de abrir sus horizontes continuando con el Tratado de Libre Comercio o como le llamemos al final de estas negociaciones, México debe de estar ya trabajando en las otras opciones, y ya lo está haciendo, según lo sé, pero no descuidemos que estratégicamente estamos situados junto al país de consumo más grande del mundo, junto a la economía también más grande del mundo.

Entonces esa es una gran ventaja competitiva que tenemos contra los demás países que debemos de buscar y seguir aprovechando.

¿Cuál es la inversión que se tiene programada para este año?

Este año estamos comprometiendo solo en México 160 millones de dólares, que ya estamos invirtiendo, además de otros proyectos aledaños que sí se llegan a dar pues esto se va a incrementar.

¿Estos 160 millones dólares hacia qué van, principalmente?

Van a todo: equipo rodante, infraestructura, sistemas, es un poquito de todo.

Estamos ahorita construyendo uno de los patios más grandes de todo México, que va hacer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y este es un proyecto de mediano plazo, pero ya estamos invirtiendo todos los días, se está creciendo de una forma importante ese patio, una doble vía de ese patio que son como 14 o 15 kilómetros al puente internacional y para hacer un corredor seguro, desde el patio hasta el puente internacional.

Había por ahí unos proyectos para agilizar el tráfico de mercancías hacia Estados Unidos, como estas aduanas que es doble revisión, ¿no?

Así es, lo que estamos buscando es todas las medidas posibles para que el cruce fronterizo sea lo más ágil de norte a sur y de sur a norte.

Lo que estamos haciendo ya es parte de este patio; la doble vía hacia el puente, pero hay unas medidas administrativas que solo por estas medidas se puede incrementar la capacidad del puente internacional de Nuevo Laredo, tripulaciones internacionales y con esto me refiero a tripulaciones que puedan cruzar el tren hasta el patio más cercano, que son de 10 a 12 kilómetros de los dos lados, entonces que el tren no se tenga que parar a la mitad del puente y cambiar tripulación, entonces eso es una parte bien importante.

Otra es la que se acaba de inaugurar hace aproximadamente un mes, que es la caseta de revisión conjunta de los rayos gama, en Laredo Texas.

Autoridades de los dos países están en un mismo lugar revisando el cruce del tren, en vez de que tengas que definir tu velocidad en el lado mexicano y luego tengas que disminuir la velocidad en el lado americano.

Todas estas son medidas que les vas ir sumando al ferrocarril y éste debe de estarse moviendo y moviendo a prisa todo el tiempo, eso es lo que te va a dar un sistema ferroviario mucho más eficiente, mucho más competitivo para ambos países.

En el tema de seguridad ¿cómo vamos?

Yo digo que Guanajuato debería ser un ejemplo de cómo sí podemos resolver los temas de seguridad, efectivamente hubo épocas de problemas muy serios de vandalismo en toda la red ferroviaria.

Para nosotros en mucho menor porcentaje, pero el gobernador nos invitó a un grupo de trabajo en el que estábamos nosotros y estaban los competidores.

La Secretaría de la Defensa, la Policía Federal y la estatal, y trabajamos en conjunto, seguimos haciéndolo y esto ha hecho una retribución notable en el número de incidentes que tenemos de inseguridad, no que hayan desaparecido, pero sí se han reducido de una forma muy importante en Guanajuato y yo te reitero, debe de ser un ejemplo a seguir en otros estados.

¿En qué niveles se ha reducido?

Para nosotros, yo te diría que sí teníamos ocho incidentes, a lo mejor hoy tenemos dos, entonces la verdad es muy notorio.

Ustedes tienen servicio en Celaya, ¿ahí cuál es la importancia?

Yo creo que es el cruce ferroviario de los más importantes en toda la ferroviaria de México, por eso es que ahí se está construyendo el libramiento ferroviario de Celaya, pasa mi competidor y pasamos nosotros.

Entonces lo que se está haciendo ahorita es terminar el libramiento ferroviario que empezó a construir el gobierno federal, los presupuestos se agotaron y nos han pedido a las empresas ferroviarias que seamos nosotros los que lo terminemos. Nosotros estamos en negociación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para seguir esa construcción y terminarlo lo antes posible.

*Presidente y representante ejecutivo de Kansas City Southern de México