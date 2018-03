Al grito de sacaremos a ese buey de la barranca, reciben activistas a Trump

Tijuana

Al grito de no más muros, bajo las coplas de sacaremos a ese buey de la barranca y con viva México, un reducido grupo de integrantes de Ángeles Sin Fronteras, a pocos metros de distancia del muro metálico que divide a México de Estados Unidos por el área de Otay Mesa, pero a muchos metros, de los ocho muros prototipo, le dieron "la bienvenida" al presidente estadounidense Donald Trump.

Los defensores de los migrantes liderados por el activista mexicalense Sergio Tamai Quintero, fundador de la agrupación Frente Cívico Mexicalense y presidente de Ángeles Sin Fronteras, arribaron al filo de las nueve de la mañana a la colonia Nido de Las Águilas, ubicada en la Delegación Centenario y a pocos metros de distancia de la malla metálica que divide al Sur del Estado de California con Tijuana, Baja California.

A su arribo los activistas mexicalenses, recibieron con un despliegue policiaco que efectuaron de manera coordinada elementos de las policías Federal y Estatal, quienes estuvieron siempre atentos a impedir el paso de los manifestantes hasta el pie del vetusto cerco metálico, así como a someter al orden a quien o a quienes pretendieran intentarlo.

Por ello, en una de las calles laterales de la colonia Nido de Las Águilas, las fuerzas policiales con cintas amarillas y la colocación de patrullas, cerraron el paso de personas y de vehículos, logrando contener en un espacio reducido a los activistas, quienes con mantas y pancartas esperaron pacientes la oportunidad de estar más cerca del muro fronterizo.

Impacientes porque las horas pasaban y se acercaba el momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina frente a cada uno de los ocho muros prototipo que ordenó construir a medidos del 2017, los inconformes se armaron de valor y esperaron a que su dirigente Sergio Tamai Quintero les diera alguna instrucción.

Al filo de las doce del mediodía, Tamai Quintero se acercó a sus pocos seguidores quienes portaban un chaleco verde fluorescente, para decirles que "negocié con los elementos de las policías Federal y Estatal para que nos dejaran pasar y llegar hasta el muro metálico, colocáramos nuestras mantas".

Pero a cambio de ello les explicó, nosotros no quemaríamos la piñata de cartón que traemos con la figura de Donald Trump, sí la quemaremos, pero en esta vez, no.

Obedientes a las instrucciones de su líder, los aproximadamente veinticinco integrantes de Ángeles Sin Frontera, en su mayoría personas que tenían quizás días o unas horas de que fueron deportados de Estados Unidos a México por Mexicali, Baja California, hicieron una fila (fila india), al tiempo que un binomio de la Unidad Canina de la Policía Estatal Preventiva, con su fino olfato se cercioró que en las mochilas, el cuerpo, prendas de vestir de inconformes hubiera nada extraño.

Otra medida de seguridad que implementaron las fuerzas federales y estatales, uno a uno de los acompañantes de Tamai Quintero, fue revisado por el detector de metales con la finalidad de detectar algún arma de fuego, cuchillo o navaja.

Situados en un espacio reducido y vigilados por un muro de policías federales, desarmados, los manifestantes permanecieron de pie y unos metros alejados del muticitado muro, permitiéndoseles únicamente colocar alrededor de cinco mantas y la piñata de cartón con la figura de Trump.

Con un alta voz y con un micrófono inalámbrico, Sergio Tamai Quintero, gritó consignas en contra del mandatario estadounidense, para posteriormente en coro gritar que "no más muros, no más muros", no más muros", para de ahí cantar "sacaremos a ese buey de la barranca, sacaremos a ese buey de la barranca".

Una vez que recibieron la información de que el mandatario estadounidense se retiró de la zona donde están erguidos los ocho muros prototipo, Tamai Quintero y su reducido grupo de seguidores uno a uno emprendieron la retirada, cabizbajos llegaron hasta donde estaba estacionado el autobús que los trajo de Mexicali a Tijuana, a la vez que otros retiraron las mantas y la piñata de cartón.

MMR