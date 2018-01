Descarta gobernador de Querétaro ruptura al interior del PAN

Querétaro

El gobernador Francisco Domínguez Servién, rechazó que se vaya a presentar una ruptura al interior del Partido Acción Nacional, con la salida de Javier Lozano, tras cuestionar al también queretano Ricardo Anaya.

TE RECOMENDAMOS: Javier Lozano renuncia al PAN por diferencias con Anaya

"Javier Lozano es mi amigo, pero en la amistad las decisiones personales, de cada quien son personales, sus relaciones con la dirigencia de mi partido (PAN) son decisiones que él toma personales, y no me queda más que respetar".

Aseguró que a pesar de la salida del ex funcionario federal, no se presentará una desbandada al interior de dicho partido político.

"No lo veo, sin embargo no puedo desearle suerte al senador Javier Lozano".

Incluso, dijo que es una determinación respetable que tomó de manera individual Lozano, por lo que no debe generalizarse.

"No puedo meterme y no puedo opinar, porque yo no sé cómo estuvo el conflicto y toma una decisión y hace oficial la salida", finalizó.

MMR