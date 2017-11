Gobernabilidad, principal aporte de Astudillo: Salazar Adame

Chilpancingo

En su comparecencia ante el Congreso local, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame reconoció que el principal aporte que tiene la administración de Héctor Astudillo Flores es recuperar la gobernabilidad, aunque reconoció que todavía se necesita entrar de lleno al proceso de pacificación.

La mañana del martes 14 de noviembre, los integrantes del gabinete de seguridad abrieron la ronda de comparecencias ante comisiones que enmarcan la glosa del segundo informe de labores del gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores.

Así, los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Florencio Salazar Adame; Padro Almazán Cervantes de Seguridad Pública y Marco César Mayares Salvador de Protección Civil expusieron un informe de acciones desplegadas ante integrantes de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos.

En su exposición, Salazar Adame sostuvo que en Guerrero gobernar es un constante desafío, ya que todos los días se registran hechos violentos y se manifiestan inconformidades, lo que somete al Poder Ejecutivo de manera permanente a una dinámica con la que tiene que hacer lo necesario para mantener la gobernabilidad.

Reconoció que no se tiene la gobernabilidad que se quiere para Guerrero, pues lo ideal sería estar condiciones de afirmar que todas las instituciones operan con normalidad y que se transita libremente en las siete regiones, con absoluta certidumbre.

Sostuvo que los poderes públicos operan de manera regular y ya no hay vandalizaciones en edificios públicos, de tal suerte que los programas de gobierno se encuentran en proceso.

"Como dice el gobernador; se ha logrado el orden y nos falta, por supuesto lograr plenamente la seguridad", aseveró.

En el gobierno actual, dijo que no se puede trabajar a distancia ni tener días de asueto, ya que de manera constante existen asuntos que monitorear.

Ante los señalamientos de la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez, en el sentido de que no comprende cómo es que se mantiene al frente de la dependencia, Salazar Adame indicó que está a cargo del área en donde no se percibe fácilmente el trabajo.

"Estamos en un área en donde muchas de las acciones no son visibles a la sociedad, no son traducibles a los medios de comunicación porque no inauguramos calles, no hacemos pavimentos, no levantamos escuelas ni instalamos centros de salud", aseveró.

Lo que hace, dijo que es generar las condiciones para que los problemas se resuelvan antes de que se conviertan en un problema social.

Si bien dijo que la protesta social es legítima, lo que se trata es de resolverlos por medio de dialogo y mesas de trabajo, cuidando que las movilizaciones no perjudiquen a terceros ni dañen la vialidad.

En todo momento, refirió que se cuida no generar la imagen de que Guerrero es un estado inhabitable, en donde no se pueda invertir ni generar empleos.

MMR