Funcionario de Coahuila presume ropa de diseñador.

Ciudad de México

Un funcionario de Coahuila identificado como Fabián Núñez es objeto de críticas en redes sociales, debido a un video en el que presume su look, compuesto por prendas de diseñador.

"Mi camisa Armani, mi suéter Calvin Klein, mi pantalón de vestir Kenneth Cole, mis zapatos... no me acuerdo cómo se dice, florsheim una cosa así; mi Apple watch, mi anillo de casado, mi cadenita perrona", dice en el video Núñez, quien se desempeña como secretario particular de Francisco Tobías, titular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila.​

TE RECOMENDAMOS: Ligan a menores abatidas con 'El Bukanas'

En el directorio de Servidores Públicos del Colegio, Núñez aparece como secretario particular, mientras que en el organigrama está registrado como Director de Área Control y Seguimiento. Según la nómina disponible en transparencia, por este segundo cargo, Núñez tendría una remuneración neta total mensual de 42 mil 949 pesos.



Núñez eliminó el video de su cuenta en Facebook, pero ha sido replicado en la red:





ehh