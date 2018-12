¿Qué dice el decálogo?

1.- Los funcionarios no pondrán a sus familiares NO AL NEPOTISMO.2.- Se van a abolir los fueros y los privilegios.3.- Únicamente tendrán escolta los funcionarios responsables de las tareas de seguridad.4.- Ningún funcionario podrá recibir regalos cuyo valor exceda los cinco mil pesos.5.- Ningún funcionario podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del gobierno.6- Se tratará con amabilidad y respeto a los ciudadanos en oficinas públicas. 7.- No al moche y a la corrupción.8.- No habrá impunidad. 9.- No más gasto a la hacienda pública. 10.- Se aplicará una política de austeridad republicana.