Operativo de seguridad en Chilapa fracasa: Centro de Morelos

Chilpancingo

El Operativo de resguardo que implementan militares y policías en Chilapa no ha tenido éxito en su misión de frenar los secuestros, asesinatos y desapariciones, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández.

De acuerdo con el representante del Centro Morelos, destacó que pese a lo que se desea, en Chilapa y Zitlala los dispositivos de seguridad no han tenido éxito porque el índice de violencia sigue siempre a la alza.

"Todos los días hay muertos, desaparecidos y secuestrados en los dos municipios, es eso algo inobjetable", destacó.

Indicó que el hecho de que el gobierno pretende mantener firme su apuesta por la vía de la fuerza para contener la confrontación entre las organizaciones delictivas, solo garantiza seguir trabajando en una ruta destinada al fracaso.

"Esa estrategia ya vimos que no da los resultados que deseamos, porque la gente de las comunidades no presenta ni siquiera denuncia porque no confía en las autoridades. Ellos creen que las autoridades están relacionadas con la delincuencia organizada y lo dicen de manera recurrente", destacó.

Por esa razón, dijo que muchos desplazados de comunidades pertenecientes a Chilapa, como Ahuihuiyuco y Tepozcuatla, no quieren regresar a sus lugares de origen.

Lo anterior, pese a que el alcalde Jesús Parra Parra García sostiene que los desplazados ya están de regreso en sus pueblos, cuando en realidad muchos permanecen en ciudades como Iguala y Chilpancingo, temerosos de que sus agresores los encuentren.

Manuel Olivares refiere que después de la ocupación que civiles armados realizaron en Chilapa, se creyó que las autoridades de los tres niveles harían lo necesario por restablecer la calma en la zona, pero hasta el momento no lo han conseguido.

Por esa razón, aunque las versiones oficiales digan lo contrario, la mayoría de los desplazados sigue fuera de sus pueblos.

MMR