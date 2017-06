Fox, "el demócrata" quiere impedir el cambio en 2018: AMLO

Chihuahua

El presidente del CEN del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró en Chihuahua que Vicente Fox Quesada, a quien llamó: "el demócrata", "quiere impedir que haya un cambio en el 2018 en el país".

Al arribar a esta capital para firmar el Acuerdo Político para la Prosperidad y Renacimiento de México frente a más de mil personas que se congregaron en la Plaza de Armas, el líder de Morena, no dejó pasar el affaire que sostiene con el ex presidente de México.

En este punto, sin nombrar al gobernador Javier Corral Jurado, dijo que los gobiernos del PRI y el PAN son lo mismo: ahora se llevó a cabo un cambio de gobierno, no un cambio de régimen. Miren el resultado, sigue la misma corrupción, la inseguridad y la violencia.

"No es por allí el camino, no estén pensando que con la llamada alternancia PRI-PAN se van a resolver las cosas, no hay ninguna diferencia entre ellos, es lo mismo Salinas y el PRI que es el jefe de la mafia en el poder, que Vicente Fox... son lo mismo.

"Ahora Vicente Fox el demócrata entre comillas, hablando de que no va a permitir y que va a utilizar todas sus mañas para impedir que haya un cambio en el 2018. Esto debe de tener avergonzados a los que votaron por él, pensando de que iba a ver un cambio verdadero", dijo el tabasqueño.

Señaló que el foxismo fue un engaño más, una mentira: es lo mismo (Felipe) Calderón que (Enrique) Peña Nieto, no hay diferencia, por eso es necesario lograr un cambio de régimen", expresó López Obrador ante sus seguidores en la capital del estado.

Tras poner de ejemplo la alternancia que se dio el pasado 5 de junio en esta entidad, el enemigo jurado de Fox Quesada, sostuvo que Morena es el único partido independiente y opositor al régimen corrupto: es el único partido del pueblo y para el pueblo, dijo.

En este sentido, se mostró confiando en derrotar en buena lid a quienes se creen amos y señores de México, los que mandan y que tienen secuestrado al gobierno, a las instituciones, y tienen control a la mayoría de los medios de comunicación, aunque no todos, subrayó.

Por ello, protestó por los casos de violencia ocurridos contra los periodistas: "siempre vamos a exigir justicia, porque es un acto de cobardía asesinar a los periodistas, exigimos que se aclaren esos asesinatos", apuntó, al recordar a Miroslava Breach Velducea.

Previamente, López Obrador encabezó la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y del Renacimiento de México, al cual, se integraron diversas personas que formaron parte de otros partidos y organizaciones populares, entre otros.

Entre ellos, destacaron los ex candidatos al gobierno de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar y Jaime Beltrán Del Río, así como Héctor Barraza, Víctor Valencia de los Santos, Mercedes Fernández, Yako Rodríguez. Varios de ellos, fueron abucheados por los morenistas.

